El anuncio del pequeño Darth Vader triunfa en la Red

Un pequeño Darth Vader recorre su casa intentando atraer al perro al lado oscuro de la fuerza. Ve su intento frustrado hasta que se encuentra cara a cara con el nuevo Volkswagen Passat 2012. El último anuncio de la compañía automovilística alemana triunfa en la Red. Y no es para menos con la audiencia que tuvo.



El anuncio fue presentado de forma oficial durante el segundo cuarto de la Super Bowl jugada en Dallas el pasado domingo. Como todo lo que rodea este evento deportivo (más de 111 millones de estadounidenses vieron el partido), el spot se ha propagado a gran velocidad en internet y ya cuenta con casi 15 millones de visitas, 71.000 'Me gusta' y 13.000 comentarios.



El anuncio, titulado 'La Fuerza' ('The Force'), está protagonizado por un mini Darth Vader. El niño que hay debajo de la máscara se llama Max Page. El joven intérprete, de tan solo 6 años, afirmó ayer para CNN que su padre le había dicho que era "la estrella del momento". No mintió: su anuncio fue el más comentado y el mejor valorado de la Super Bowl.