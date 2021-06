Antony Starr asegura que vas a "alucinar" con la temporada 3 de 'The Boys': "Es mi favorita"

El éxito de Amazon Prime, 'The Boys' sigue en boca de todos, y más aún sabiendo que la temporada 3 de la serie podría estar cada vez más cerca. Desde que se estrenase la serie ha aumentado su séquito de seguidores y, ahora, los fans están impacientes por saber que traerá la nueva temporada de la banda de Butcher y Hughie.

Poco se sabe de lo que está por venir en 'The Boys', y es que el final de la segunda temporada dejó unas revelaciones muy interesantes. A partir de aquí habrá SPOILERS del final de la temporada 2 de 'The Boys', por lo que si aún no la has terminado, ya sabes lo que tienes que hacer. El pasado nazi y posterior batalla final contra Stormfront, el rescate de Ryan, quién fue concebido para ser más poderoso que Homelander, la casi comercialización del componente V y la gran revelación, Victoria Neuman era la responsable de hacer volar por los aires las cabezas de tantos ciudadanos durante el juicio de Vought. Así quedó 'The Boys', con un final que solo deja con más ganas a los fans de continuar la serie.

Los protagonistas de 'The Boys' | Amazon Prime Video

Y si la expectación estaba ya por las nubes, parece que Anthony Starr ha querido seguir avivando la llama de la temporada 3 de 'The Boys'. El actor que da vida a Homelander ha hablado sobre la nueva temporada de la serie y su opinión al respecto: "Es mi temporada favorita por muchas razones de las que no puedo habar", comenta en TVLine. Y sigue: "Dios mío, la temporada 3 es, sin ninguna duda, una de las mejores temporadas de una serie en las que he tenido la suerte de estar involucrado. Me lo pasé muy bien en la temporada 2, y creo que hicimos algo muy chulo, llevando al siguiente nivel la serie, en comparación con la primera temporada y, de verdad, es la continuación de esto".

Y así hablan de los guionistas de 'The Boys': "Siempre siento curiosidad por ver lo que los guionistas, estos locos, están preparando. Y es una sensación increíble en la temporada 3 que todavía nos sorprendan y nos emocionen cada vez que pasamos de página al guion que nos han escrito". Para terminar, dice lo que van a disfrutar los fans: "Solo puedo decir que creo, de verdad. que los fans van a alucinar con la temporada 3", a lo que añade: "la recompensa valdrá la pena".

