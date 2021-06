"Antes los tíos podían ser amigos": Las polémicas declaraciones de Anthony Mackie sobre la "explotación de la homosexualidad"

Anthony Mackie ha dado mucho de qué hablar durante los últimos días con sus últimas declaraciones sobre 'Falcon y El Soldado de invierno'. El actor interpreta a Sam Wilson en 'Falcon y El Soldado de Invierno', serie que continua con los eventos que dejaron en 'Vengadores: Endgame' y meses después de 'Wanda Vision'. Avisamos que, a continuación, habrá ligeros SPOILERS sobre la serie, así que si no la has visto, ya sabes lo que tienes que hacer.

Marvel ha decidido dar un enfoque algo diferente a la serie de superhéroes, mostrando la vida tranquila que se ven obligados a llevar ahora que Thanos ya no está para intentar destruir el universo. Con problemas mentales para Bucky Barnes o la difícil elección de Falcon al abandonar el escudo del Capitán América, creyendo que no es digno. El problema será que el gobierno de Estados Unidos decide quién es merecedor de semejante honor. En este caso, el nuevo Capitán América es John Walker.

Con el final de la primera temporada, Anthony Mackie ha querido hablar en Variety sobre un aspecto de su personaje, dando a entender que su Falcon y Bucky, son más que amigos, aunque esto no significa lo que todos creen: "Hay tantas cosas complicadas", empieza diciendo, "hay tantas cosas a las que las personas se aferran para hacerse importantes y racionales".

Luego habla sobre la amistad: "La idea de dos hombres siendo amigos y queriéndose el uno al otro en 2021 es un problema debido a la explotación de la homosexualidad", continúa. "Antes los tíos podían ser amigos, podían salir, y era guay. Siempre quedabas con tus colegas en el bar, sabes. Ya no puedes hacer eso, porque algo tan puro y maravilloso como la homosexualidad es explotado por la gente que intenta racionalizarse a si misma". Y para terminar la entrevista, dice: "No hay nada más masculino que ser un superhéroe y volar y dar palizas a la gente. Pero no hay nada más sensible que tener conversaciones emocionales y una amistad de espíritu con alguien de quien te preocupas y amas".

Estas son las declaraciones de Falcon sobre la amistad y su personaje que tanto revuelo han causado en redes sociales. Para disfrutar de 'Falcon y El Soldado de Invierno', ya está disponible al completo en Disney+.

