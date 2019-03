Andrew Lincoln habla sobre el futuro de Rick en 'The Walking Dead'

Queda muy poco para el estreno de la octava temporada de 'The Walking Dead' y con motivo de su esperado estreno el actor Andrew Lincoln, que interpreta a Rick en la ficción, ha concedido una reveladora entrevista a 'Entertainment Weekly'.

En ella el intérprete habla sobre el final de su personaje en la serie y alega que merece un final: "Creo que me merezco un final por haber hecho esto durante tanto tiempo. Y probablemente la audiencia también querría un cierre".

Y aclara que no se refiere a un final de la serie, solo de su participación en ella: "No estoy diciendo que la serie deba terminar, pero sí creo que existe una oportunidad para que cambie hasta cierto punto, y pienso que debería hacerlo".

Entre algunas de las alternativas que se plantea, una podría ser que la ficción cambia desde el punto de vista de Rick en beneficio del de su hijo, Carl: "Está muy bien preparado para eso, para que la cámara cuente la historia [de Rick] y después cambie [...]. Pero si eso sucederá o no esta temporada... bueno, tendréis que averiguarlo, ¿no?".

La continuidad de 'The Walking Dead' sin Rick es algo a lo que también ha hecho referencia Robert Kirkman, creador de la serie de cómics: "Tenemos un grupo muy fuerte y hay muchos personajes que podrían tirar de la serie".

Ante lo que Scott M. Gimple, showrunner de 'The Walking Dead', comenta: "Perdemos a actores y a personajes tremendos porque es parte de la narrativa". Y añade: "Creo que, tristemente, no hay ninguna serie más preparada que 'The Walking Dead' para perder a gente".

¿Sobreviviría la serie sin Rick? Por el momento sabemos que el personaje estará presente en la octava temporada que se estrena el próximo 22 de octubre.