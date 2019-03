Amy Poehler ('Parks and Recreation') se estrena como escritora

Amy Poehler, actriz protagonista de 'Parks and Recreation' y presentadora de la última gala de los Globos de Oro, se lanza al mundo editorial. Según informa The Hollywood Reporter, Poehler publicará su primer libro en 2014.



La editorial, The Harper Collins, lo ha definido como lleno de "historias reales, anécdotas de ficción y lecciones de vida". Con el libro, aún sin título, la editorial espera continuar el éxito de 'Bossypants', el libro de su compañera de cadena, Tina Fey.