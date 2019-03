'The Walking Dead' presenta a una nueva comunidad

"Something they need" es el título del siguiente capítulo en el que la guerra total ya está muy cerca. En este nuevo avance publicado por AMC, un reducto de habitantes de Alexandria parece decidido a estrechar lazos con las supervivientes de Oceanside.

Según la sinopsis publicada por la cadena estadounidense "un grupo de alexandrinos se embarcará en un viaje y uno de ellos, deberá tomar una desgarrada decisión".

El final de la serie cada vez está más cerca y sus fans ya especulan sobre un posible trágico final. Según una teoría fan formulada por Uproxx, uno de los miembros del grupo de Rick no llegará a la próxima temporada.