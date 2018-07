Amazon da luz verde a cinco nuevas series

Amazon continúa apostando por la producción propia. Hace una semana anunciaba la renovación de 'Transparent' y las ficciones 'The Last Tycoon', 'The Interestings' y 'The Sea Monsters'.



La plataforma de televisión online acaba de confirmar cinco nuevas ficciones para la próxima temporada. 'Carnival Row', 'The Marvelous Mrs. Maisel', 'The Legend of Master Legend', 'Strange New Things' y 'Tropicana' serán las nuevas series que estrenará con su sello, según informa Deadline.



Para 'Carnival Row' contará con la producción de por Guillermo del Toro, que vuelve a trabajar en la televisión tras 'The Strain'. La serie se ambienta en un futuro no muy lejano, en una ciudad llamada Burgue que recuerda a la Inglaterra victoriana y que está habitada tanto por humanos como por otra clase de criaturas.



Amy Sherman-Palladino, creadora de 'Las chicas de Gilmore', será la encargada del piloto de 'The Marvelous Mrs. Maisel', una dramedia sobre una ama de casa de los años 50 que decide convertirse en la primera cómica de stand-up.



La serie 'The Legend of Master Legend' está inspirada en un artículo de Rolling Stone sobre superhéroes reales, escrito por Joshuah Bearman. Matt Charman, guionista de la película 'El puente de los espías', es el encargado de adaptar la novela de Michael Faber en 'Strange New Things'.



Y el último proyecto es 'Tropicana', en la que los guionistas de 'Klondike' contarán una historia sobre la Cuba previa a la revolución de Castro con el famoso club Tropicana como escenario.