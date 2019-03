Algunos rostros que ya no veremos en la nueva temporada

Que una serie se salve de la criba en los UpFronts de la televisión estadounidense, no asegura la renovación del elenco. Algunos protagonistas de 'Fringe' y 'SMASH' no volverán a la pequeña pantalla en septiembre.



Los universos de 'Fringe' han hechos "desaparecer" a uno de los actores protagonistas de la última temporada de la serie de JJ Abrams. Seth Gabel, que interpreta al agente Lincoln Lee, aparecerá muy poco (o nada, dependerá de cómo resuelvan la situación...) en la próxima temporada de la ficción. Será la quinta, aunque más corta de lo normal (tan solo 13 episodios), con la que el creador de 'Perdidos' pondrá punto y final a otra de la series veteranas de Fox.



Para Raza Jaffrey, Brian d'Arcy, Jaime Cepero y Will Chase, la aventura de convertir la vida de Marilyn Monroe en musical ha durado una temporada. Los actores no volverán a interpretar a Dev Sundaram, Frank Houston, Ellis Boyd y Micael Swift, respectivamente, en la serie 'SMASH', que produce Steven Spielberg para la NBC. Aunque sí aparecerán al prinicpio de la nueva temporada para cerrar su hitoria.