Alan Thicke: de 'Los problemas crecen' a 'This is Us'

Alan Thicke, conocido por interpretar al padre de la familia protagonista de 'Los problemas crecen', ha fallecido este martes a los 69 años tras sufrir un un infarto mientras jugaba al hockey con su hijo pequeño, Carter.

El actor era mundialmente conocido por su papel de Jason Seaver en la comedia de los años 80. Pero no fue la única vez que le vimos en televisión. Thicke tuvo pequeños papeles en series como 'Vacaciones en el mar', 'Siete en el paraíso' o 'Matrimonio con hijos'. También presentó el espacio nocturno 'Thicke of the Night'.

Más recientemente le hemos podido ver haciendo cameos en series como 'Joey', 'Cómo conocí a vuestra madre' o 'Scream Queens'. Estaba previsto que el actor apareciera en la próxima temporada de la serie 'Fuller House', de Netflix, donde tuvo un cameo en la primera entrega. Su última aparición televisiva ha sido en 'This is us', la serie de NBC que ha sido nominada a mejor serie en los Globos de Oro.