La estrella de 'Yo y el mundo', Maitland Ward, revela cómo el porno "le ha devuelto su carrera como actriz"

'Yo y el mundo' fue una serie de Disney Channel muy importante en los años 90. La ficción protagonizada por Ben Savage y Danielle Fishel se estrenaba en 1993 y contó con 7 temporadas hasta su final en el año 2000.

A lo largo de todo este tiempo muchos fueron los actores que se dieron a conocer en la serie. Una de ellas fue la actriz Maitland Ward quien entraría en la serie en 1998 para dar vida a Rachel McGuire, la compañera de piso de Eric y Jack.

Maitland Ward arrancó su carrera como actriz en el año 1994 en la telenovela estadounidense The Bold and the Beautiful. Después llegaría su gran oportunidad con 'Yo y el mundo', y tras esto pudimos verla en películas como 'Dos rubias de pelo en pecho' en 2004.

Pero tras sufrir un parón profesional importante, Maitland decidió en el año 2019 dar un giro a su carrera y probar suerte en la industria del porno. Mundo en el que le ha ido muy bien ya que ha ganado muchos premios incluido el de Mejor Actriz por su película 'Muse' en los AVN de este año, galardones que podría entenderse como los Oscar del porno.

En el vídeo de arriba de la noticia puedes ver las declaraciones que hizo cuando decidió empezar en el mundo del porno. Pero, ahora, dos años después la actriz ha logrado que la vuelvan a contratar en una serie de televisión convencional.

Una sitcom llamada 'The Big Time' donde dará vida a una estrella porno de fama mundial que se une a un escritor nerd para revitalizar un estudio en quiebra: "¡Me renovaron! Realmente nunca tuve un juicio fuerte que me advirtiera y que mucha gente esperaba", explica sobre el momento en el que decidió unirse a la pornografía.

"De hecho, mi carrera ha sido realmente celebrada, incluso por grupos de personas que nunca hubiera pensado", afirma en una entrevista que ha concedido a 'The Sun'.

"Las mujeres jóvenes han sido las que más han apoyado y expresado su voz. Me dicen lo empoderador que es para ellas verme tomar mi vida y mi sexualidad en mis propias manos y no avergonzarme por ello", apunta.

El porno le ha dado una segunda oportunidad a su carrera

Maitland Ward considera que gracias a su éxito en el porno ha podido disfrutar de una nueva etapa profesional como actriz convencional: "Hago interpretaciones más deliciosamente retorcidas, oscuras y serias que nunca en mi vida".

"Estos son los papeles que Hollywood no me dejaba interpretar, aparte del sexo, porque me habían metido en una caja encasillada de la que no podía escapar. Eso es hasta la pornografía", comenta.

"Lo que estoy haciendo en el porno realmente ha hecho que la corriente principal de Hollywood se dé cuenta. De hecho, me ha abierto las puertas en la corriente principal y me ha permitido tener nuevas oportunidades allí también. La pornografía me ha devuelto mi carrera como actriz", afirma orgullosa.

Además, Ward revela que cuando empezó a ser actriz jamás pudo pensar en dónde desembocaría su carrera: "Era tan tímida sexualmente cuando era más joven. Si me hubieras dicho cuando tenía 20 años que todo esto habría sucedido, ¡nunca te habría creído!"

"Mi timidez se debía principalmente a mí porque no sentía que se me permitiera tener control sobre mi sexualidad. Tenía que ser una buena chica. Tenía que interpretar este papel", habla sobre cómo sentía que la sociedad marcaba que debía de ser.

"Además, no estaba tan segura de mi cuerpo y de verme a mí misma como esta poderosa criatura sexual. Pero siempre tuve curiosidad... Mi viaje sexual ha sido de autodescubrimiento y exploración y me encanta mi coraje, paso a paso dominó mis miedos", comenta.

"Soy una aventurera y el sexo es la mayor aventura para mí. Así que creo que mi éxito en el dormitorio, tanto dentro como fuera de la pantalla, proviene de un lugar dentro de mí que constantemente me pregunta '¿qué quiero hacer ahora?'", termina diciendo.