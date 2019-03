Los actores de 'Juego de Tronos' hablan sobre la revelación del final de temporada

¡CUIDADO! Esta noticia es un campo de minas lleno de spoilers del último capítulo de 'Juego de Tronos'

Traca final para la séptima temporada de 'Juego de Tronos'. La nueva identidad de Jon Snow en la serie de HBO ha revolucionado por completo la serie. Incluso sus protagonistas se han pronunciado sobre que el hasta ahora bastardo del Norte sea Aegon Tagaryen, nuevo (y legítimo) aspirante al Trono de Hierro.

Emilia Clarke, que interpreta a Daenerys Targaryen (interés amoroso y tía de Jon Snow/Aegon Tagaryen) ha hablado en una entrevista para Entertaiment Weekly sobre cómo podría recibir su personaje la noticia, puesto que en realidad es su tía. "Ewwww", expresa Emilia con cara de asco mientras se ríe y hace un gesto de lavado frenético de lengua.

"He trabajado tan duro, no quiero compartir ese trono", respondió Clarke sobre que ahora haya alguien que "merece" el trono en vez de su personaje. "No. El trono es lo suficientemente grande como para un dragón, y eso es mío. ¡Eso es!", concluye Emilia.

Jon Snow y Daenerys Targaryen desatan su pasión en 'Juego de Tronos' | HBO

Kit Harington también ha hablado sobre su personaje, que ha dejado de ser un bastardo y pasado a ser el heredero del trono. "Normalmente uno entra en una producción, conoce a la persona con quien compartirá trama por primera vez y desarrolla esa química durante ese tiempo", dice Harington sobre la relación de su personaje y la Khaleesi.

"'¿Cuál es la tensión sexual en esta escena?', me preguntaba. Ella me aconsejaba no me preocupara de eso. Es una experiencia única de ser actor, y sabes que el mundo estará observando", ha declarado el actor.