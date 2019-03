Aaron Paul protagonizará de 'Need for Speed' en el cine

A Aaron Paul le gusta el riesgo y la velocidad. El actor cambia las persecuciones policiales de 'Breaking Bad' por la velocidad de 'need for Speed'. Paul será el protagonista de la adaptación al cine del famoso videojuegos, que se inspirará en la saga de coches pero sin basarse en ningún juego en concreto.



Scott Waugh ('Acto de valor') será el director de la película que prepara DreamWorks, según informa el portal EW. El filme empezará a rodarse a principios de 2013 y llegará a los cines en febrero de 2014, según ha confirmado el presidente de producción de DreamWorks.



Aaron Paul recogió el pasado 23 de septiembre su segundo premio Emmy por su papel en la serie que protagoniza junto a Bryan Cranston. 'Breaking Bad' estrenó su quinta y última temporada (dividida en dos partes) este verano, consiguiendo una audiencia récord: más de 2,9 millones de espectadores, lo que convierte el capítulo "Live free or die" en el más visto de la serie.