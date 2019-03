'Anatomía de Grey' se apunta al musical

Según una entrevista de la creadora de 'Anatomía de Grey' Shonda Rhimes, concedida a TV Guide, los médicos del Seattle Grace Hospital bailarán al son de la música. Pero advierte a los espectadores: no se esperen un musical al estilo Brodway en el que Meredith estalle a cantar en mitad de una operación. "Nuestro musical será todo lo contrario a lo tradicional en estos casos", ha comentado Rhimes.



"Nos dejaron mucha libertad en la sexta temporada y con la séptima está ocurriendo lo mismo", señala Shonda Rhimes en la entrevista. ¿Y por qué un musical? "Siempre he querido hacer un musical desde que empezamos a rodar el primer capítulo de la serie", asegura.



Es conocido que Chandra Wilson y Sara Ramirez (la doctora Bailey y la doctora Torres, respectivamente) son actrices de musicales. De hecho, Ramirez ha ganado un Tony por su papel en 'Monty Python’s Spamalot'. Pero ¿qué ocurre con el resto del elenco? "Los espectadores se van a sorprender al descubrir lo bien que cantan algunos. Es una especie de regalo para nuestros fans", según Rhimes.



Ante el reto de que un episodio musical guste y no desentone en 'Anatomía de Grey', Shonda Rhimes aclara que "nadie va a salir bailando ni cantando por los pasillos". La música que es seña de identidad será la protagonista de este capítulo especial de la séptima temporada que pronto se verá en EEUU.