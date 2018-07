George R.R. Martin defiende La Boda Roja

Este penúltimo capítulo de la tercera temporada de la ficción de la HBO no ha dejado indiferente a nadie. Muchos espectadores se han lanzado a Internet para comentar los acontecimientos de La Boda Roja. Incluso algunos fans de la serie han llegado a insultar y a amenazar a Martin.

Durante una entrevista en el programa de Conan O'Brien, Martin ha revelado que escribe este tipo de pasajes porque le gusta sorprender al espectador. "Como lector o espectador siempre me ha gustado que el suspense fuera real", ha explicado.



"Quiero que mis lectores y espectadores tengan miedo cuando mis personajes estén en peligro. Quiero que tengan miedo de pasar a la siguiente página porque el personaje puede que no sobreviva", ha añadido.



A pesar de que Martin no se arrepiente de los sucesos de La Boda Roja sí que ha admitido sentirse un poco culpable de dejar a varios actores de la serie sin trabajo. "Una cosa es matar a estos personajes cuando sólo son personas en el papel, pero cuando conoces a los actores que les dan vida y sabes que estas dejando a gente sin trabajo, eso te hace sentir un poco culpable", ha continuado.



Además, durante la entrevista le mostraron al escritor el famoso video que recopila las airadas reacciones de varios fans mientras presenciaban en sus televisores lo ocurrido en La Boda Roja. Unas muecas de incredulidad, horror e indignación con las que Martin parecía estar bastante satisfecho.