Zombies con asiento en Pan Am para la premiere de 'Once Upon a Time'

Robert Kirkman, creador de 'The Walking Dead', fue el encargado de inaugurar con una videoconferencia la tercera edición del Festival de Series de Canal+. Alex de la Iglesia fue el maestro de ceremonias para este ilustre invitado en uno de los arranques más exitosos del festival.



'ONCE UPON A TIME' EN EL FESTIVAL DE SERIES... ANTES QUE EN LA ABC

El Cine Proyecciones se llenó de seguidores de las series del momento que se estrenaban en exclusiva, como las segundas temporadas de 'The Walking Dead' o 'Boardwalk Empire' y la premiere mundial (dos días antes que el estreno en Estados Unidos) de 'Once Upon A Time', la nueva visión de los cuentos clásicos que propone la ABC con Jennifer Morrison ('House') como protagonista.



"Bienvenidos a bordo". Así se estrenó la serie de época de la ABC, 'Pan Am'. Quienes aterrizaron en el festival llevando todo el glamour de los años 60

fueron las azafatas de 'Pan Am'. La serie se estrenó en el Festival de Series precedido de una campaña al más puro estilo 'hollywoodiense' con azafatas de la compañía aérea repartiendo pasajes de para asegurarse una butaca en la sala de cine.



HAZTE UNA FOTO A LO NED STARK

Las chicas marcaron las comedias del tercer día del festival. El estreno de '2 Broke Girls' y 'Whitney', ambas series con la firma de Whitney Cummings y Michael Patrick King. Pero el protagonista de la tarde del sábado fue el trono de los Siete Reinos.



Canal+ trajo el Trono de Hierro de 'Juego de Tronos' para que los muchísimos fans de la serie (que se podrá ver en 2012 en Antena 3) se hicieran una foto sentados cual Ned Stark de la ficción de HBO.



Los talleres de maquillaje con Javier Aliaga (responsable de convertir a muchos actores spañoles en zombies para el calendario de Fox para el 2012) y el de doblaje colgaron el cartel de lleno absoluto. Para los que tuvieron la suerte de coger sitio para el estreno de la cuarta temporada de 'Breaking Bad', un menú 'tex-mex' les esperaba en sus butacas.



El domingo fue el día del estreno de la cuarta temporada de 'El Mentalista' y el momento de que las series "dieran el cante" con 'Glee' y 'Treme'.