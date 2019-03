El triunfo de las series online

Ya quisieran muchos de los estrenos de esta temporada tener el número de seguidores y las visitas con las que muchas series online cuentan. Desde que en 2004 irrumpió en la Red un superhéroe como Calico Electrónico, la historia de las series ha cambiado y ya hay que hablar del triunfo de la ficción online.



Un ejemplo es que después de dar por cerrada '24', Kiefer Sutherland se implicó como productor y protagonista de 'The Confession', una serie... online. Lo mismo ocurre en España, donde la mayor oferta de ficciones online está en El Sótano, el escaparate de Antena3.com para descubrir nuevos talentos.



El último en sumarse a esta iniciativa ha sido un talento consegrado: Joaquín Oristell, el director de películas como '¿De qué se ríen la mujeres?'. El director prueba suerte en Internet con la webserie '¿Quieres algo más?'. Cada semana, El Sótano emitirá un episodio de esta producción interpretada por Claudia Bassols ('Gavilanes), Bart Santana ('Física o Química'), Jordi Sánchez ('La que se avecina'), Carlos Chamarro ('Camera café'), Fernando Gil ('Lo Quién'), Carme Balagué ('Aquí no hay quien viva) y Juli Fábregas (Amar en tiempos revueltos').



Antes de que los actores y directores consagrados se dieran cita en la Red, se produjo el salto a la inversa. 'Diarios de la Webcam' saltó de la web de Antena 3 a Neox con éxito. 'Qué vida más triste' con sus protagonistas Borja Pérez y Joseba Caballero pasaron de YouTube a La Sexta.



El Sótano se nutre de comedias, como '¿Quieres algo más?' o 'Manga por Hombro', de ficción animadas como 'Freaklances' y de intriga y aventuras como 'Las Crónicas de Maia'. Rostros conocidos como el Gran Wyoming o Nacho Vigalondo han participado con cameos en las webseries 'Manga por Hombro' y 'Pendiente de Título'.



Para conocer las novedades en ficción ya no solo hay que estar pendiente de la parrilla televisiva: la Red marca tendencia.