La trilogía 'Reina Roja' de Juan Gómez-Jurado será una serie para Amazon Prime Video

Este miércoles Amazon Prime Video ha presentado una serie de proyectos de producción nacional que veremos en los próximos meses en su plataforma. Películas originales para Prime Video como 'Mañana es hoy' y el blockbuster 'Awareness' formarán parte de su catálogo y también se han anunciado series hechas en nuestro país.

Una de las más comentadas sin duda ha sido 'Reina Roja'. Es prácticamente imposible que a estas alturas de 2022 no sepas qué significa ese nombre, correspondiente a la trilogía superventas de Juan Gómez-Jurado. Pues bien, ahora será una serie. El propio escritor compartía la noticia en Twitter poco después de que se hiciera oficial.

En la rueda de prensa se ha aclarado que el proyecto aún está en una fase temprana, pero aunque no se ha querido dar nombres, el reparto ya está elegido. "Ha habido propuestas muy locas por parte de los lectores. Los personajes ya no son solo míos. Son de Amaia y del equipo de Amazon porque no queremos fallar a los 2 millones de lectores", explicaba Gómez-Jurado, refiriéndose a Amaia Ormaetxea, responsable de la adaptación al formato serie.

"Trabajamos de una manera muy fluida y estamos creando una relación Jon-Antonia (los protagonistas de las novelas). Él está muy encima pero nos deja una libertad muy grande al equipo de guion", contaba Ormaetxea en este sentido.