Unos trajes de lujo... reciclados

¿Qué pensaría la condesa viuda de Grantham si se enterara de que sus queridas nietas visten 'de prestado'? Un reportaje del diario online 'Daily Mail' descubre que no es oro todo lo que reluce en Downton Abbey. Uno de los puntos fuertes de la serie es su magnífico vestuario, creado expresamente para la ficción de la ITV. Auqneu hay algunos que sonarán al espectador que haya visto películas como 'Orgullo y Prejuicio' o 'Descubriendo Nunca Jamás'.



La ambientación y el vestuario son algunas de las razones por las que cada capítulo de esta primera temporada (son 7 episodios) ha costado más de un millón de euros. Muchos de los vestidos que lucen Elizabeth McGovern (la condesa de Grantham), Michelle Dockery, Laura Carmichael y Jessica Brown Findlay (sus hijas en la serie) han sido creados para la serie, pero otros cuantos son reciclados.



AHORRAR COSTES DE PRODUCCIÓN

Los productores de la serie emitida en la ITV decidieron reducir costes utilizando trajes de otras producciones de época, como la película 'A Room With A View', rodada en 1985; o 'Descubriendo Nunca Jamás', de 2004.



De la película 'Descubriendo Nunca Jamás', protagonizada por Johnny Deep, es el maravilloso traje de seda verde que viste Lady Mary durante una de las recepciones en Downton Abbey; en el film fue la actriz Radha Mitchell quien lo lució. Otro accesorio que ha sido reutilizado durante la serie es la elaborada gargantilla en negro que ya se pudo ver en el cuello de Monica Bellucci hace una década en la película 'Brotherhood Of the Wolf'.



Su "hermana" en la serie, Laura Carmichael, "heredó" un vestido blanco roto de la película 'A Room With A View'. En cambio, el vestiario de algunos personajes secundarios, como Lady Rosamond Painswick (hermana de Lord Grantham, interpretada por Samantha Bond), es totalmente reciclado de anteriores producciones.



NO ES LA PRIMERA PRODUCCIÓN QUE RECICLA

Y no es que Downton Abbey sea la única serie o película en reutilizar trajes de época. La web Recycledmoviecostumes.com ha descubierto muchos de estas "herencias" en el cine. Por ejemplo, un vestido marrón ha aparecido hasta en siete producciones en los últimos 15 años, incluyendo 'Orgullo y prejuicio', 'Vanity Fair' o 'Little Dorrit'.



La diseñadora Katie Bugg, responsable del vestuario de la serie, ha señalado que los equipos se encargan de disimular y "customizar" los vestidos para que no se note el reciclaje de una producción a otra. Pero los espectadores más detallistas siempre descubren el truco. Antena 3 estrena muy pronto Downton Abbey y todo el lujo de comienzos del siglo XX llegará a la televisión de nuestro país. También los vestidos reciclados. ¿Os animáis a encontrar más?