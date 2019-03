Los trabajadores de CNN+ se manifiestan en la sede de Prisa por el cierre del canal

Unas 200 personas, trabajadores de CNN+ y familiares, la mayoría de ellos vestidos de riguroso luto, se han concentrado ante la sede de Prisa en la Gran Vía de Madrid para "velar" el "cuerpo presente" de CNN+, canal informativo que concluía anoche sus emisiones tras la decisión de Prisa de cerrarlo.



Durante la concentración contra el cierre del canal, se portaron pancartas en las que se podía leer "Adiós a CNN+ y al periodismo crítico, plural y de calidad". La concentración estaba encabezada por una gran pancarta que rezaba, emulando el lema de la cadena: "Está pasando, nos están cerrando. Estamos vendidos. No a los despidos. No al cierre de CNN+".



Los trabajadores, que portaban chapas con lemas contra los despidos y el cierre del canal informativo, encendieron velas como símbolo de su luto y velaron un ataúd, en cuyo lateral podía leerse CNN+ y sobre el que depositaron los cirios encendidos.



Asimismo repartieron un manifiesto contra el cierre, según el cual "para muchos ciudadanos CNN+ se ha convertido no sólo en un referente de la información, sino en una isla de pluralidad ideológica y social, en una herramienta vital para estar informado, en un instrumento esencial para la reflexión propia".



El manifiesto señala que "lejos del sectarismo cainita que domina el panorama de los medios de comunicación españoles, donde el odio al adversario es el único alimento, CNN+ ha sido un espacio de libertad, de debate, de denuncia, de análisis sereno, donde se ha dado voz a todos los ámbitos de la realidad nacional e internacional".



Asimismo el texto señala que "al cerrar CNN+ no solo se está acabando con un medio de comunicación, con la tragedia que esto supone para sus trabajadores, se está privando a la sociedad de un instrumento vital para la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes".



En el manifiesto, los trabajadores aseguran que siguen "creyendo en los valores sociales de este proyecto". "Nosotros no queremos dedicarnos a las finanzas, queremos seguir haciendo periodismo al servicio de la sociedad", afirman. Entre los asistentes estuvieron, entre otros, Inés Sabanés de Izquierda Unida y el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja.