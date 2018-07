Telecinco retira de la parrilla 'Enemigos íntimos' y 'Resistiré ¿vale?'

Telecinco ha decidido retirar de la parrilla sus programas 'Enemigos íntimos' y 'Resistiré, ¿vale?', en medio de la polémica desatada tras la entrevista a la madre del "Cuco", condenado por encubrimiento en el caso Marta del Castillo, en 'La Noria' y la posterior retirada de todos sus anunciantes.



Así lo han confirmado oficialmente fuentes de Telecinco, quienes agregaron que el cese de estos dos programas será "indefinido" y se debe a un "reajuste de la programación".



Este cambio se produce en medio de la polémica que rodea a 'La Noria', que hace tres semanas invitó a Rosalía García, madre del "Cuco", implicado en la muerte y desaparición de la joven sevillana Marta del Castillo, para ser entrevistada por Jordi González. El encuentro se habría realizado a cambio de 10.000 euros, según la Fiscalía de Sevilla, lo que provocó la indignación en las redes sociales, que presionaron a los anunciantes para que dejaran de invertir en el programa.



Como consecuencia, marcas como Vitaldent, Wilkinson o Panrico han retirado su publicidad, lo que supone una pérdida de cientos de miles de euros para el programa, aunque no parece afectar a las cifras de audiencia, pues el pasado 12 de noviembre el programa tuvo un 16,3% de cuota de pantalla y fue seguido por más de 1,9 millones de espectadores.



Ahora, 'Enemigos íntimos' y 'Resistiré, ¿vale?', dos de las emisiones más cuestionadas de Telecinco, desaparecen de su parrilla, mientras los rumores del cierre de 'La Noria' planean con fuerza.



De momento, el próximo miércoles la cadena emitirá en lugar de 'Enemigos íntimos' una edición de 'Más allá de la vida', y el jueves una noche temática de 'Acorralados', que tendrá "una duración más amplia de la habitual".



Tras conocer la noticia, la presentadora de 'Resistiré, ¿vale?', Tania Llasera, ha escrito en su Twitter: "Apagan @Resistirevale11 de momento...PERO VOLVEREMOS en cualquier momento!! WE WILL HONOUR OUR NAME y RESISTIREMOS ¿VALE?".