Telecinco rescata a Emilio Pineda para un concurso familiar en Boing

Tras casi un año alejado de la pequeña pantalla, Emilio Pineda regresa a televisión y lo hace con un nuevo formato que la cadena infantil Boing emitirá próximamente. Según ha conocido en exclusiva ObjetivoTV.com, Mediaset España prepara un nuevo concurso familiar en el que varios participantes deberán superar una amplia variedad de adictivos y divertidos juegos.



El programa titulado 'Juegos en familia' se basa en el remix de juegos de mesa que comercializa la juguetera Hasbro. Twister, Conecta 4, Trivial, ¿Quién es quién?, Simon, Hundir la Flota o Tabú son algunos de los juegos que podemos encontrar en este catálogo.



'Juegos en familia' supone la reaparición de Emilio Pineda después de que a finales del pasado año Telecinco decidiera prescindir de sus servicios. La cadena junto con la productora BigBang Media decidieron apartarlo del programa 'De buena ley' para llevar a cabo una serie de cambios que tampoco lograron elevar la audiencia media del programa. La cadena decidió dejar el court show únicamente en manos de Sandra Barneda, aunque posteriormente fichó al gallego Rafa Durán como mediador entre el público.



La suerte parece no estar del lado de Pineda. Tras su paso por el programa de actualidad 'Está pasando', sus posteriores trabajos televisivos no han contado con el amplio respaldo de la audiencia o bien no han terminado de gustar a los directivos de Telecinco. La cadena apostó firmemente por Emilio Pineda cuando lanzó 'El topo'. En su momento, llegó a ponerse el nombre de Mario Picazo sobre la mesa pero la cadena de Fuencarral no quiso apostar por el meteorólogo. Finalmente, Pineda fue el elegido y el que se trasladó hasta Australia para conducir una retocada versión de 'El traidor'. Este reality de estrategia y aventura es precisamente uno de los mayores fracasos que arrastra el presentador.



'Juegos en familia' es el cuarto programa de producción propia que el canal infantil pone en marcha desde el arranque de sus emisiones. En la actualidad la cadena produce la tercera temporada del concurso 'Desafío Ben 10' y ha emitido también 'No sin mis padres', otro formato familiar conducido por Andreas Muñoz. Este verano, además, la cadena ha lanzado los programas contenedores patrocinados 'Desayuna y Merienda con Boing'.



Desde su nacimiento, ahora hace un año, Boing se ha caracterizado por las constantes repeticiones de sus series, no obstante, la cadena ha vuelta a crecer con las vacaciones escolares y en lo que vamos de mes acumula ya un 1,5% de media. Así y todo, la cadena de Mediaset es la tercera cadena infantil de TDT, por detrás de Clan (3,6%) y Disney Channel (2,0%).



