Telecinco reestructura, a la desesperada, su parrilla de noche

Mediaset España acaba de anunciar una batería de cambios que supone prácticamente la reestructuración del 60% de la parrilla de Telecinco. Hablamos concretamente de la franja de noche. Tan solo el jueves ('Acorralados'), el viernes ('Sálvame Deluxe') y el sábado ('La Noria') se mantienen sin modificaciones. Esta ofensiva lanzada y comunicada de la noche a la mañana tiene un claro objetivo: perjudicar a Antena 3.



La cadena de Telecinco hace tiempo que dejó de mirar por sus espectadores. Anuncia a bombo y platillo su gran apuesta por la ficción de calidad, sin embargo, sus cambios de parrilla reflejan más bien lo contrario. Cancela 'Cheers', cancela 'Parejología 3x2' y relega 'Homicidios' a la franja del late night. Por si fuera poco, retira de parrilla también 'El cuerpo del delito' a falta de escasos episodios para cerrar temporada.



Telecinco perdió el liderazgo mensual el pasado mes de septiembre y volverá a quedar en segunda posición este mes de octubre. Le es insuficiente. La cadena de Mediaset ha comenzado la temporada con numerosos estrenos y un nuevo reality show, sin embargo, no ha sido capaz de seducir a un mayor número de espectadores.



TELECINCO CONTRA LOS ACIERTOS DE ANTENA 3

Antena 3 se mantiene algo por debajo, sin embargo, sus nuevas apuestas han funcionado y se han convertido en todo un éxito de audiencia. Gran Hotel ya es la ficción revelación de la temporada con una media del 19% (3.475.000 espectadores), mientras que Tu cara me suena acaba de batir su récord de audiencia por tercera semana consecutiva (18,5% y 2.813.000). A todo ello hay que sumar los buenos resultados de El Barco en la noche del jueves o el liderazgo de Atrapa un Millón en la noche del viernes.



Mediaset España se ha percatado que con sus últimas apuestas no ha logrado el tan ansiado liderazgo, por ello ha tomado la determinación de intentar frenar o minar los aciertos de la competencia, en este caso de Antena 3. Telecinco ha decidido modificar desde esta misma semana su noche del domingo, su noche del lunes, su noche del martes y su noche del miércoles. Una maniobra legítima que seguramente enfadará a muchos de sus seguidores y se traducirá en multitud de críticas hacia la cadena. Lo gracioso de todo es que probablemente en un próximo encuentro con la prensa volverán a hablar de esa supuesta campaña de desprestigio contra Telecinco...



BAILE DE PROGRAMAS Y SERIES

Tras seis meses de ausencia, Telecinco estrena lo nuevo de 'Aída'. La ficción de Globomedia volverá a ocupar el prime time dominical para pelear, sobre todo, con 'La película de la semana' (La 1). Tras quitarle el hueco a 'Tú sí que vales', la cadena ha optado por enfrentarlo contra Gran Hotel. Talent show vs. ficción. Este cambio, a su vez, llevará 'Homicidios' a la noche del lunes. Desconocemos, por el momento, cuál será la respuesta de Eduardo Noriega ante este nuevo cambio, después de que públicamente criticara en Twitter el poco respeto que Telecinco tenía con sus espectadores.



Y nada mejor para acabar esta serie de reubicaciones que invocando a los espíritus. El programa 'Más allá de la vida' regresa a la parrilla del miércoles y lo hace con la visita de Kiko Rivera. La cadena ha sido incapaz de sentar a Isabel Pantoja frente a Anne Germain, por lo que será su hijo el que supuestamente contactará con su difunto padre.