Telecinco quiere resucitar 'Cámera café' y Luis Guridi se desentiende del proyecto

Telecinco está sufriendo esta temporada lo que otras ya han sufrido. La cadena de Mediaset España apenas levanta cabeza en horario estelar. Los buenos datos que la cadena viene registrando se deben prácticamente a su fortaleza en el day time. Si observamos sus audiencias a lo largo de toda la semana, tan solo 'Supervivientes' y 'La que se avecina' consiguen el aprobado en prime time.



Responsables de Telecinco achacan los malos resultados a la ausencia de un formato en el access capaz de impulsar el resto de la franja de prime time. La cadena programa desde hace meses 'Vuélveme loca esta noche', un formato utilizado más bien para retrasar su oferta de prime time, más que para impulsarlo. Por ello, Mediaset España ha decidido tomar cartas en el asunto con el fin de reflotar una de las franjas más importantes para la inversión publicitaria.



Resucitar 'Cámera café', ese es el próximo objetivo de Telecinco… o de Cuatro, ya que Mediaset España se quedará próximamente sin 'El Hormiguero'. Al parecer, el Grupo no tiene todavía muy claro cuál será la cadena que acogerá los nuevos sketches del popular formato. Lo que sí está claro es que esta nueva etapa no correrá a cargo del director Luis Guridi ('Fibrilando', 'La isla de los nominados'). El máximo responsable del espacio en sus primeras temporadas ha rechazado la oferta de la cadena y ha decidido mantenerse al margen del proyecto.



GURIDI CRITICA LAS FORMAS DE TELECINCO

Guridi, no obstante, ha querido dar su opinión sobre esta "nueva" idea de Telecinco. Según sus palabras, la cadena le aseguró en su momento que el 'Cámera' estaba muerto. "Nunca es tarde para rectificar, y ya se sabe que además, hacerlo es de sabios", dice en su propia web. Pero lejos de aplaudir la iniciativa, el director se muestra crítico con la manera en la que Telecinco pretende llevar a cabo el proyecto.



"Sigo siendo el mismo necio de siempre y creo que si no llaman al grueso del equipo no será lo mismo. Hablo del equipo artístico, pero también del que se mueve tras las cámaras. Y no hablo de mí mismo porque ya es archisabido que la máquina, perfectamente encajadas sus ruedas dentadas, se movía sola. Los sabios dicen que hay que ponerlo casi todo nuevo porque lo que vale es el traje y no las personas que van dentro. Ya les digo que conmigo que no cuenten".



Guridi recuerda los enfrentamientos que tuvo con la gente de Telecinco debido al particular elenco de 'Cámera café'. "Llegaron a odiarme en aquellas reuniones del casting del 'Cámera' en la que una y otra vez volvía con mis 'feos', esos actores tan diferentes a los que eran habituales se les atragantaban. 'Son muy feos' tuve que oír en varias reuniones".



Según el director, "afortunadamente, en algún momento de lucidez, Vasile, Carulo, Oscar, Revaldería y algún otro supieron verlo y tuvieron su recompensa. Cinco años de buen share y un formato, o la versión española del mismo, que se exportó a un montón de países latinoamericanos".



GURIDI: "O ESTOY CON TODAS LAS PIEZAS O NO ESTOY"

"Ahora hay un nuevo 'Cámera café'", avanza Guridi. "No conozco a las personas con las que están rellenando el traje y no sé cuál es el criterio de entrada. […] Más allá de mi sentimiento personal por la injusticia que se comete con la gente que hasta el año pasado trabajó fuerte y bien todo el mundo, incluida mi gente, tiene que entender que no quiera formar parte de algo que empieza queriendo dejar fuera a más de la mitad de los actores y a casi la totalidad del equipo. Siento no tragarme lo de que lo nuevo refresca", denuncia públicamente Guridi.



El que fuera alma máter de 'Cámera café' dice sentirse dolido, aunque entiende que Telecinco quiera apostar por aires nuevos. "No le deseo este mal trago a nadie y no sé qué puede haber peor que esto. Dicho lo anterior, les deseo lo mejor en su nueva andadura y a la gente que va a estar, que lo disfruten tanto ahora como lo disfrutamos ayer".



TELECINCO TAMBIÉN RESUCITÓ 'ESCENAS DE MATRIMONIO' SIN ÉXITO

Mediaset España se ha empeñado en resucitar 'Cámera café' para el access prime time. Se trata de una medida poco original que además hasta la fecha no ha tenido los resultados esperados con otros formatos similares. Hace ahora año y medio, concretamente el 21 de diciembre de 2009, Telecinco recuperó otra de sus tiras de sketches más exitosas, hablamos de 'Escenas de matrimonio'.



Producida en colaboración con Alba Adriática, Telecinco relanzó el formato de José Luis Moreno con la incorporación de Carmen Alcayde y el regreso de Marisa Porcel y Pepe Ruiz. La pareja de actores regresó a Fuencarral tras su sonado fichaje por Antena 3. Las famosas "matrimoniadas" no pudieron repetir el éxito logrado en su estreno, en agosto de 2007. El espacio rebautizado como 'Escenas de matrimonio 2' cosechó un pésimo 11,9% (2.479.000) en su regreso. Atrás quedaron los más de 5 millones de espectadores diarios y las cuotas superiores al 30% en el access prime time.