Telecinco "piratea" a 'Piratas del Caribe'

Telecinco guarda en su cajón desde hace ya bastantes meses la superproducción 'Piratas', protagonizada por Pilar Rubio. Por diversas circunstancias, véase la cancelación de 'Operación Triunfo' o el éxito de otro velero (El Barco, en Antena 3, líder de los lunes con más de 4 millones de espectadores), el barco pirata de la cadena de Fuencarral no ha zarpado aún.



Desde hace unas semanas, Telecinco promociona la serie, que se presenta esta semana en La Mostra de Valencia de Cine de Acción y Aventura (sin rueda de prensa, cancelada a última hora). Su "próximo" estreno (aún sin fecha) coincide casualmente con el estreno en cines de la cuarta entrega de la saga 'Piratas del Caribe', protagonizada por Johnny Deep.



No solo Deep se convierte en pirata. También lo hace Penélope Cruz y Óscar Jaenada, que "casualmente" protagoniza la serie en cuestión de Telecinco. El mismo pelo, la misma perilla, casi los mismos trajes... Parece que 'recicló' el look de la película para la serie.



Los espectadores se han dado cuenta de este "parecido razonable"... y de otros muchos, tal y como recoge la web Vanitatis. Uno de los más llamativos es el del logo de la serie que guarda bastantes similitudes con el de la película: desde la calavera, que parece calcada, pasando por las espadas cruzadas que recuerdan a los huesos cruzados de 'Piratas del Caribe' y, especialmente, la infografía del título de 'Piratas'.



Evidentemente, se trata de una serie sobre piratas del siglo XVIII y los elementos característos de estas ficciones son similares en otros films, como 'La isla de las cabezas cortadas' o 'La isla del tesoro'.



Ambientada en el siglo XVIII, 'Piratas: El tesoro perdido de Yáñez el Sanguinario' narra las aventuras y desventuras de Álvaro Mondego (Óscar Jaenada), un descarado miembro de la nobleza con múltiples deudas pecuniarias y de honor a sus espaldas, cuyo destino cambia cuando es capturado por la tripulación pirata del capitán Bocanegra (Aitor Mazo) y su hija Carmen (Pilar Rubio), con los que inicia una pugna por encontrar un legendario tesoro.



La ficción de piratas estaba pensada inicialmente para el primer trimestre del año, sin embargo, los retrasos surgidos durante el rodaje de la serie así como el posterior salto de Pilar Rubio a 'Operación Triunfo' motivaron este retraso en su lanzamiento.