Telecinco paraliza el rodaje de 'Cheers'

'Cheers' se queda sin clientes. La gran apuesta de Telecinco se suma a los grandes fracasos de la cadena en ficción. Tras un estreno aceptable (15,6% y 16,6%), la adaptación española de la exitosa comedia de la NBC no ha dejado de perder audiencia. El pasado domingo 'Cheers' tocaba fondo tras caer por debajo de los dos millones de espectadores (1.621.000) con un escueto share del 8,8%.



Según ha conocido en exclusiva ObjetivoTV.com, Telecinco y Plural Entertainment han acordado paralizar el rodaje de 'Cheers' para mejorar y reforzar los guiones. Pero no solo los guiones de las nuevas entregas, la productora está modificando también secuencias de capítulos ya rodados que no terminan de convencer, por lo que se ha llegado incluso a llamar a actores episódicos para regrabar algunas tomas.



En principio, el equipo de actores no va a rodar durante toda esta semana. Además, es muy probable que la próxima se utilice únicamente para regrabar secuencias de los episodios ya terminados.



Telecinco no tira la toalla con 'Cheers', pero tampoco quiere quedarse de brazos cruzados mientras su gran comedia va hundiéndose cada semana un poco más todavía. La cadena ha solicitado un giro drástico en los guiones y la productora ha pedido margen para ello. Van incluso a incorporar a nuevos guionistas. No obstante, esta misma semana las dos partes se reunirán para estudiar detenidamente los pasos a seguir y, sobre todo, decidir el futuro de la serie.



La cadena dispone de algunos episodios ya terminados y su objetivo es emitirlos durante las próximas semanas. Este domingo, salvo cambio de última hora, 'Cheers' acudirá a su cita dominical.



A la vista de los pésimos resultados de audiencia, Telecinco y Plural han decidido realizar un parón en las grabaciones y llevar a 'Cheers' a talleres. El equipo de la serie continúa trabajando mientras los guionistas retocan las tramas de las nuevas entregas. Tan solo los actores han dejado de acudir a su puesto de trabajo.



Esta es la primera semana de parón y, por ahora, se desconoce si se alargará más en el tiempo. Al parecer, Telecinco se muestra partidaria de parar hasta la emisión de la serie y regresar más adelante con fuerza siguiendo así el modelo seguido por alguna otra ficción española. La cadena había depositado muchísimas esperanzas en esta producción y, según fuentes cercanas al proyecto, la cadena se niega a aceptar los datos de audiencia y se ha propuesto dar la vuelta a los resultados. Eso sí, no tiene intención de aumentar la inversión prevista. El objetivo se presenta difícil, por no decir imposible.



El comienzo de temporada se presenta cuesta arriba para Telecinco. La cadena acabó la pasada temporada con el fiasco de 'Vida loca' (9,5%) y ha comenzado el nuevo curso con dos nuevos fracasos: 'Parejología 3x2' (7,5%) y 'Cheers' (8,8%). Está claro que las nuevas comedias no terminan de convencer a la audiencia y eso a Telecinco... tampoco le hace ni pizca de gracia.