Telecinco da marcha atrás y levanta hoy el veto a 'Torrente 5'

'Taraská TV', el nuevo programa de humor presentado por El Langui, será el primer programa de Mediaset en promocionar la pelicula 'Torrente 5'. Santiago Segura acudirá al nuevo espacio de FDF este viernes (a partir de las 22:30 horas) para participar en una serie de gags con el actor, que ya están grabados.



Tras publicarse varias noticias que informaban del veto que estaba realizando los canales de Mediaset a la promoción de 'Torrente 5', el grupo ha terminado levantantando éste. Segura no solo acudirá a 'Taraská TV', la próxima semana también podremos verle en 'Todo va Bien' (Cuatro) y el propio actor ha anunciado en Twitter que irá a 'Gran Hermano' "con mi camiseta".



Mediaset ha reculado en su censura hacia el que se ha convertido en el mejor estreno cinematográfico del año. El veto a 'Torrente 5' en los canales del grupo existió durante las semanas previas al estreno en cines, fundamentales en cualquier campaña de marketing que se precie. Precisamente fue tras la publicación de una información en los diarios 'El Mundo' y 'ABC' que aseguraban que "Mediaset permanece ajeno al fenómeno del personaje interpretado por Segura", cuando confirmaron la aparición de Segura en programas del grupo.



Pero antes de hacerse público en los medios este veto, la productora de la película vio cómo le era imposible acudir a cualquier espacio de Mediaset para promocionar 'Torrente 5' las semanas previas al estreno en cines. Tampoco podían contar con los rostros del grupo que aparecen en la nueva entrega.



A mediados de septiembre, tanto Fernando Esteso como Santiago Segura iban a acudir a un programa de Telecinco, pero la productora recibió la cancelación de esta visita, según ha podido saber Objetivo TV.



Tampoco pudieron contar con Florentino Fernández para el reportaje en la revista 'FHM', en la que Anna Simon posaba junto a Julián López y el propio Segura, debido a la prohibición expresa de Mediaset de que tanto Flo como Angy (quienes actualmente participan en programas del grupo) participaran en cualquier acto promocional de la película.



Aunque sí pudieron acudir a la premiere de 'Torrente 5' en Kinépolis. 'Sálvame' fue el único medio acreditado de Mediaset al photocall, pero cuando el programa emitió la entrevista con Jesulín de Ubrique, pixelaron los logos de Atresmedia y de la película, como puede verse en la imagen.



Los datos son los datos y la realidad es que hasta este viernes 'Torrente 5' no ha aparecido en ninguno de los canales de Mediaset. El estreno más taquillero del año "comenzará" su promoción en el grupo cuando 'El Niño' lleva más de un mes en cartelera, habiendo pasado los cuatro primeros fines de semana cruciales en la taquilla cinematográfica.



Mientras que en Antena 3, el programa 'El Hormiguero' ha invitado tanto a los protagonistas de 'Ocho apellidos vascos', en marzo, como a los de 'El Niño', en septiembre (en ambos casos en fechas próximas al estreno), el protagonista y director de 'Torrente' no ocudirá a Mediaset hasta la tercera semana en cines. Caso similar ocurre con los protagonistas de 'La Isla Mínima', otro éxito de Atresmedia Cine tanto en taquilla como en crítica, ya que ha recibido dos premios en el último Festival de Cine de San Sebastián.