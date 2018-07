Telecinco estrena 'Parejología 3x2', una serie que no convence a los jefes

Telecinco estrenó anoche en la franja de access prime time 'Parejología 3x2', una nueva tira -supuestamente de humor- que relata las vicisitudes, conflictos y problemas de convivencia de un matrimonio de mediana edad, sus dos hijas y sus respectivos maridos. No hace falta más que ver una promo de esta serie para saber que se trata de un proyecto más de la factoría de José Luis Moreno (Alba Adriática).



¿Qué ofrece 'Parejología 3x2' al espectador? Absolutamente nada. La nueva apuesta de Telecinco no es más que una renovada versión de 'Escenas de matrimonio'. Nuevas parejas, nuevas tramas, aunque en el fondo nada cambia. Es por ello, por lo que la serie no convence ni en la propia cadena. Ni a los espectadores, ya que anoche tan solo obtuvo un 9,3% de share y 1,7 millones de espectadores, unos datos muy por debajo de la media de Telecinco.



Según ha conocido Objetivo TV, el resultado final de 'Parejología 3x2' no gusta. Fuentes cercanas a la cadena, aseguran que el proyecto recibió luz verde aunque ya sobre el papel su planteamiento inicial no terminaba de convencer. Telecinco –aseguran- se ha visto "obligada" a lanzar esta serie de sketches presionada, en parte, por el acuerdo que la cadena mantiene con el productor José Luis Moreno.



Esta nula confianza en el producto no ha pasado desapercibida. 'Parejología 3x2' es el primer proyecto de ficción, en muchos años, que lanza una cadena generalista sin previa presentación ante los medios de comunicación. 'Parejología 3x2' ha arrancado sin rueda de prensa y tan solo con promociones dentro de la familia de canales de Mediaset España. No hay duda que Telecinco quiere dar a conocer este producto...



Tarea complicada la que se les presenta a Juanjo Puigcorbé, Mariana Cordero, Norma Ruiz, Ismael Martínez, Marta Belenguer y Julio Arrojo. Desde este lunes, y no sabemos durante cuántas semanas más, sus personajes tratarán de encauzar sus vidas recurriendo a la ayuda profesional de un terapeuta.



Pero es que además de la escasa promoción, Telecinco ha decidido reubicar 'Parejología 3x2' en el access prime time de los lunes, es decir, contra 'Águila Roja', la ficción española más exitosa en la actualidad. Se trata, sin duda, de una descabellada decisión que podría tener sus porqués ocultos. ¿Tendrá 'Parejología 3x2' una cláusula que le exija mantenerse por encima de un share determinado? ¿Qué busca Telecinco programando esta serie contra el producto más fuerte de la televisión?



¿DÓNDE ESTÁ 'CAMERA CAFÉ 2'?

Por si acaso, Telecinco ya tiene en recámara la nueva versión de 'Cámera café', esa en la que ni el propio Luis Guridi, alma máter de la primera versión, ha querido participar. El pasado mes de junio el director dejaba claro su descontento con el proyecto. "Ahora hay un nuevo 'Cámera'. No conozco a las personas con las que están rellenando el traje y no sé cuál es el criterio de entrada. [..] Todo el mundo tiene que entender que no quiera formar parte de algo que empieza queriendo dejar fuera a más de la mitad de los actores y a casi la totalidad del equipo. Siento no tragarme lo de que lo nuevo refresca. […] Lo siento pero no voy a moverme del sitio. Esa es mi decisión. O estoy con todas las piezas, o no estoy".



"No tengo nada con los que hacen segundas partes, pero a mí no me suelen gustar. Ya sé que no se ha planteado en estos términos, pero si hubiera sido así, yo hubiera dicho que no. Traduzco: Yo no habría hecho el 'Cámera' otra vez, ni conmigo ni sin mí".