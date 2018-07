Telecinco da a elegir: ¿Homosexual, negro o catalán?

El pasado 14 de octubre la web de Telecinco llevó a cabo un encuentro digital con José Luis G. Garrido, "tronista" del programa 'Mujeres y hombres y viceversa'. Los internautas tuvieron ocasión de preguntar al concursante enviando previamente sus preguntas a Telecinco. Como suele ser habitual en este tipo de entrevistas digitales, la cadena realizó una criba y eligió a su entender las preguntas más interesantes y jugosas.



"Si tuvieras un hijo, qué preferirías: que fuera homosexual, que fuera negro o que fuera catalán". Esa fue una de las cuestiones que Telecinco seleccionó y lanzó a José Luis G. Garrido. El joven de Palma de Mallorca supo salir del paso con una respuesta políticamente correcta: "Con tal de su felicidad y la mía, me daría igual".



Pero evidentemente la pregunta, formulada por un tal Jeremías, ha dado muchísimo de que hablar en foros y en distintas redes sociales. La pregunta, que planteaba tres opciones en su sentido más peyorativo posible, ha despertado todo tipo de opiniones, en su mayoría negativas.



La web de Telecinco se ha visto desbordada de críticas, por lo que la cadena ha considerado que lo más oportuno era erradicar el problema y ha optado por eliminar la polémica pregunta de su encuentro digital. Cinco días ha tardado la cadena en reaccionar y disculparse. Lo ha hecho a través de Facebook y no en su web que fue donde se realizó la entrevista digital. "Pedimos disculpas por la publicación de una desafortunada pregunta del usuario 'Jeremías' dentro de un encuentro digital. Ya ha sido retirada", ha publicado Telecinco.



Racista, homófoba y anti-catalana. La pregunta publicada por la web de Telecinco ha sido calificada de "error humano" y ha sido eliminada en cuanto los responsables han sido conscientes del mismo.



"Se trata de una pregunta desafortunada que no debería haber sido aceptada por los administradores de la web, cualquier afirmación de este tipo, contra estos u otros colectivos, no es aceptable", según fuentes de Mediaset España recogidas por Efe.