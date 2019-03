Telecinco echa a Javier Ruiz de Cuatro porque no encaja en el nuevo proyecto

Telecinco comunicó este martes que el acuerdo de adquisición del 100% de Cuatro y del 22% de Digital+ quedaba definitivamente concluido. La privada aprovechó la jornada de ayer para avanzar algunas de las novedades que traerá consigo el nuevo año, entre otras, la incorporación de Hilario Pino a 'Noticias Cuatro 1', a partir del próximo 10 de enero. Telecinco, sin embargo, no dijo nada de la salida de Javier Ruiz de Cuatro.



El presentador de 'Noticias Cuatro 1' se despidió la semana pasada de los espectadores. Curiosamente este martes, por primera vez en mucho tiempo, La Sexta Noticias 14h' logró con un 7,5% (763.000) superar a 'Noticias Cuatro 1' (702.000 y 7%).



El presentador ha hablado en exclusiva con FórmulaTV y ha asegurado que su marcha de Cuatro no ha sido una decisión propia. "Es una decisión de la nueva propiedad, de Telecinco. Por lo que se me ha dicho, no encajo en un proyecto y en una línea editorial determinada".



Una vez completada la fusión, Telecinco no ha tardado en tomar las riendas de Cuatro y anunciar una batería de cambios que afectan sobre todo a profesionales de la hasta ahora cadena de Prisa.



Javier Ruiz dice entender la decisión de Telecinco con resignación. "No he tenido voz en toda esta historia, pero me parece absolutamente legítimo la decisión de Telecinco. La nueva propiedad tiene todo el derecho del mundo a poner y a quitar a quien quiera de sus cadenas. Puede hacer los cambios que considere oportunos”.



SU PASO POR CUATRO



Sin embargo, la decisión de Telecinco ha tomado por sorpresa a más de uno. Ni siquiera los magníficos resultados de audiencia que de lunes a viernes registra la primera edición de 'Noticias Cuatro' ha salvado a su presentador de 'la quema'. "Los resultados eran buenos, pero entiendo que haya gente que piense que no encajo en un determinado proyecto porque mi línea editorial o apuesta periodística haya sido otra". Cabe recordar que 'Noticias Cuatro 1' empezó en torno al 1,5% de media y actualmente se mantiene en torno al 8-10%.



"He aprendido muchísimo, no sólo de televisión, sino también de periodismo", asegura el periodista. "Contamos con una generación de periodistas jóvenes, con mucha hambre de periodismo. Nadie esperaba que un canal que tiene 4 años tuviera informativos que rondasen el 10%. Mi valoración de mi paso por Cuatro no puede ser más positiva".



FUSIÓN TELECINCO-CUATRO



Aunque Telecinco y Cuatro todavía no han comunicado oficialmente el número de profesionales que quedarán en la calle tras la fusión, nadie duda que el número de despidos será importante. "En esta integración muchos compañeros van a quedar fuera. Estoy seguro que cuando se acomoden, donde se acomoden, serán capaces de sacar adelante todo lo que se propongan. Esa es la gente que me llevo en el recuerdo".



Sobre su salida de Cuatro, Javier Ruiz afirma que "es un momento duro", pero sobre todo por los compañeros que han trabajado con él codo con codo. "La salida de uno nunca llega en un buen momento. Es un momento delicado, no por las fechas en las que se produce, sino por el volumen de gente que va a quedar fuera de la nueva estructura. Si sale toda o buena parte de la gente de CNN+ y alguna parte de la gente de Cuatro pues al final va a quedar un montón de periodistas buscando empleo".



SOBRE EL CIERRE DE CNN+



Preguntado por CNN+, Ruiz asegura que la decisión del cierre afecta más que nada a la sociedad. "A mí me duele muchísimo. Creo que ahora mismo hay muchos medios que están optando más por el espectáculo que por la información y que están apostando más por el ruido que por el fondo. CNN+ era justo lo contrario. CNN+ era la sobriedad y el señorío en pantalla. […] El cierre empobrece el sistema democrático".