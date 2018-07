Telecinco echa el cierre al bar de 'Cheers'

Ya no se pondrán más cañas en el bar de 'Cheers'. Telecinco ha anunciado que cancela el rodaje del remake de la serie de los 80, protagonizada por Antonio Resines y Alberto San Juan, como ya informamos el pasado martes en Objetivo TV. El cierre de puertas será esta misma semana: el próximo domingo ya no aparece en la parrilla de la cadena de Fuencarral.



Según anuncia ya Telecinco, la nueva gala del talent show 'Tú sí que vales' empezará a las 22:00 horas y se emitirá durante todo el prime time, franja que ocupaba 'Cheers'. Los malos datos de audiencia obtenidos por los primeros siete capítulos emitidos han pesado en la balanza y la ficción desaparece de la cadena. Telecinco tenía contratadas dos temporadas de la serie.



El pasado domingo 'Cheers' tocaba fondo tras caer por debajo de los dos millones de espectadores (1.621.000) con un escueto share del 8,8%. La serie se despide con un 12,7% de cuota media y 2,3 millones de espectadores.



Ahora, según informa Efe, Telecinco deberá replantearse qué hacer con el material no emitido y con el rodaje de la segunda temporada, por si se pudiera revisar lo hecho hasta ahora. La comedia protagonizada por Antonio Resines y dirigida por Manuel Gómez Pereira ('Reinas') no ha sido capaz de mantener el interés generado por su estreno, que obtuvo un 15,6% de share y ha caído 3 puntos en 3 semanas de emisiones.



Lejos quedan ahora las declaraciones de Resines en las que afirmaba que con esta producción Telecinco apostaba "a caballo ganador" y prometía pagar una fiesta al consejero delegado de Mediaset España si 'Cheers' no llegaba "al 20% de audiencia".