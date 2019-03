Telecinco se atraganta con sus 'Palomitas' unidígitas

Ni dulces, ni saladas. Las 'Palomitas' de Telecinco no gustan, tal y como se desprende de los datos de audiencia que el programa ha registrado desde su estreno. El último formato de humor con sello El Terrat ha fracasado estrepitosamente en el access prime time de los martes.



En esta ocasión, Mediaset España ha intentado suavizar la cancelación. Al parecer, Telecinco intentará reflotar el formato en plena temporada estival, por lo tanto, no habla de cancelación sino más bien de retirada temporal, tal y como recogen ya varias webs.



Palomitas promedia, tras 3 únicas emisiones, una audiencia media de 1.692.000 espectadores (8,9%). El programa arrancó con un 9,9% (1.898.000), sin embargo, en su última entrega anotó mínimo de temporada tras caer a un ridículo 7,4% con poco más de 1,3 millones de seguidores. El programa que dirige José Corbacho no ha logrado en ningún momento superar el 10%, por lo que no ha dejado de ser un formato unidígito... unas palomitas unidígitas.



Tal y como señalaban nuestros Parrilleros, Palomitas es otro de los nuevos formatos de temporada [gran apuesta, por cierto] que sigue la 'Trayectoria OT'. Un par de emisiones han sido suficientes para ordenar su paralización y retirada de pantalla. Telecinco acumula hasta este viernes un 14,5% en el acumulado mensual, por lo que Palomitas se sitúa ni más ni menos que 5,6 puntos por debajo de la media del canal.



"NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS"

"A nosotros nos gusta esta idea de reírnos de nosotros mismos...", llegó a decir uno de los directivos del grupo Mediaset España en la presentación de Palomitas. "...De todo lo que hacemos en la televisión, fundamentalmente en ficción". Pero lo cierto es que resulta difícil imaginar a los jefes de Telecinco riéndose a carcajada limpia con el 12% de 'Vida Loca' (22 de mayo), con el 12% de 'Piratas' (23 de mayo), con el 8,1% de 'Ángel o Demonio' (24 de mayo) o el inesperado 10,3% de 'Alakrana' (25 de mayo).



"Este es un programa de parodias, un género que en El Terrat siempre nos ha gustado", dijo Corbacho en la presentación. "Creemos que la ficción -tanto nacional como internacional- y el cine viven un buen momento desde el punto de vista del contenido. Se hacen muy buenas películas y series y nos apetecía parodiar el mundo de la ficción".



Corbacho supo bien matizar eso del "punto de vista del contenido", porque en lo que a audiencias televisivas se refiere Telecinco ha pasado más bien desapercibida con sus grandes producciones cinematográficas: Alatriste (9,3%), El Orfanato (13,1%) y Ágora (14,5%).



LAS SERIES ELIGEN CUATRO… ¿Y LA AUDIENCIA?

Por si fuera poco, tampoco en Cuatro la ficción ajena atraviesa por uno de sus mejores momentos. "Las series eligen Cuatro", decía uno de sus claims... pero la audiencia no, tal y como reflejan los datos de audiencia. Las producciones extranjeras han experimentado en los últimos meses una espectacular caída de audiencia dentro de la parrilla de Cuatro. Muy lejos quedan los magníficos registros que en su día marcaron series como 'House', 'Anatomía de Grey' o más recientemente 'Los Pilares de la Tierra'.



El pasado martes 'Los Borgia', una de las grandes bazas de Mediaset España, se derrumbaba en su segunda semana de emisión. Tras un arranque esperanzador (8,3% y 9,3%), la serie de Jeremy Irons caía a un pésimo 5% tras quedarse con tan 950.000 espectadores. Cae 3,3 puntos y 705.000 espectadores en solo una semana. Un nuevo fracaso a la cada vez más extensa lista.



'House' y 'Mentes Criminales' son las únicas ficciones que logran el aprobado con medias que dejan bastante que desear. La ficción médica anotó esta semana pasada un 8,2%, mientras que la serie policiaca no pasó del 6,2%. A pesar de todo, lograron rebasar la media diaria de la cadena.