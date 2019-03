Suspendida la presentación de 'Piratas' en La Mostra de Valencia

'Piratas', el próximo estreno de ficción de Telecinco, parece gafado. Cuando parecía que todos los problemas ya habían quedado atrás, surgen otros nuevos. La presentación en rueda de prensa de la serie de Mandarina iba a ser uno de los grandes eventos del Festival Internacional de Cine de Acción y Aventura de Valencia, sin embargo, acaba de caerse del programa.



A escasas horas del inicio de La Mostra, sus responsables han comunicado que "debido a problemas de agenda" se han visto obligados a cancelar la rueda de prensa que estaba prevista para este viernes, 8 de abril a las 17:00 horas, para presentar 'Piratas'. Todo hace indicar que la decisión ha sido tomada directamente desde la cadena de Mediaset. Pero, ¿cuáles son los motivos reales de esta cancelación? ¿Quiere Telecinco evitar las preguntas comprometedoras de los medios? ¿Pensarán acaso que la supuesta "conspiración mediática" de la que habla Paolo Vasile podría más bien ensombrecer la presentación de 'Piratas'?



Curiosamente hace tan solo unos días Telecinco cancelaba también el encuentro con fans previsto en Callao (Madrid) para bailar la coreografía de la canción "Lore-Lore, Macu-Macu", relacionado con una de las tramas de la serie 'Aída'. Según la cadena, la cancelación del evento estuvo motivado "por indisposición de una de las actrices", aunque según el portal Vertele el verdadero motivo de la suspensión de este flashmob no fue otro que el desconocimiento del mismo por parte de la actriz Ana Polvorosa. Curioso.



RUEDA DE PRENSA NO Y ALFROMBRA ROJA SÍ

La Mostra de Valencia suspende la rueda de prensa de 'Piratas: El tesoro perdido de Yáñez el Sanguinario', aunque mantiene el pase de prensa previsto para este jueves así como el preestreno del primer capítulo que tendrá lugar mañana viernes, 8 de abril, en los cines Lys. A pesar de los problemas de agenda sí se dejarán ver por la Alfombra Roja el elenco protagonista de 'Piratas': Pilar Rubio, Silvia Abascal, Octavi Pujades y Xènia Tostado. No estará su protagonista masculino principal, Óscar Jaenada, siempre reacio a este tipo de eventos multitudinarios.



Telecinco ha comenzado a promocionar nuevamente el estreno de 'Piratas', por lo que su estreno podría tener lugar una vez pasada la Semana Santa. La apuesta de Mandarina llegará a la parrilla de Telecinco casi cuatro meses después de lo previsto. La ficción de piratas estaba pensada inicialmente para el primer trimestre del año, sin embargo, los retrasos surgidos durante el rodaje de la serie así como el posterior salto de Pilar Rubio a 'Operación Triunfo' motivaron este retraso en su lanzamiento.



TELECINCO NECESITA TESTARLA YA… SI O SI

Telecinco ya tiene totalmente lista para su estreno la primera temporada de 'Piratas', una de sus producciones más ambiciosas de esta temporada. El coste de cada capítulo asciende a 600.000 euros, tal y como avanzó el propio equipo de la serie. Debido precisamente al coste de su producción Telecinco no ha decidido todavía si renovará la serie por una segunda temporada, no obstante, Mandarina no ha dejado de trabajar en todo este tiempo en los guiones de una posible segunda temporada.



Antes de tomar la decisión, Telecinco quiere conocer la acogida que tiene la serie y comprobar si realmente los datos de audiencia son positivos, tal y como esperan en Fuencarral. La productora está pendiente de esa decisión para comenzar rápidamente con el rodaje de la segunda temporada. El equipo de la serie comenzó a finales de agosto las grabaciones en Galicia, una fecha nada idónea para un rodaje repleta de exteriores debido a las malas condiciones climatológicas. Por ello, la productora pretende grabar cuanto antes las nuevas entregas [si Telecinco da el visto bueno] y así aprovechar al máximo el buen tiempo de estas fechas.



Ambientada en el siglo XVIII, 'Piratas: El tesoro perdido de Yáñez el Sanguinario' narra las aventuras y desventuras de Álvaro Mondego (Óscar Jaenada), un descarado miembro de la nobleza con múltiples deudas pecuniarias y de honor a sus espaldas, cuyo destino cambia cuando es capturado por la tripulación pirata del capitán Bocanegra (Aitor Mazo) y su hija Carmen (Pilar Rubio), con los que inicia una pugna por encontrar un legendario tesoro.