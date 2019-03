'Spanish Queens', el primer canal LGTB, se incorpora a la plataforma de Flooxer

'Spanish Queens', el primer canal colaborativo LGTB, ha llegado a Flooxer esta misma semana. Esta plataforma abierta a todos los creadores, canales y productoras vuelve a apostar así, una vez más, por contenidos y creadores originales.

Entre las nuevas temáticas que tienen cabida en Flooxer están también aquellas que interesan al colectivo LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) contadas siempre desde un punto de vista informativo, desenfadado, positivo, crítico y divertido.

Flooxer aumenta así su compromiso de aportar contenidos diversos para todo tipo de orientaciones y sensibilidades, sin prejuicios de ningún tipo y con mucho humor y originalidad.

¿Cómo podrá consumirse su contenido en Flooxer?

Los contenidos del canal están creados por Tigrillo, Koala Rabioso y Naty Penadas. Estos tres creadores tienen un público muy fiel y diverso que además de participar activamente enviando preguntas y dudas, disfrutan de los diversos contenidos que ofrece cada uno de ellos.

En Flooxer, los vídeos estarán repartidos en 5 formatos:

Recomendaciones: en este formato podrán verse recomendaciones de series, películas, música y demás expresiones artísticas que tengan que ver con la temática LGTB.

Feedback: es un formato donde los creadores responderán sinceramente a todo tipo de preguntas y respuestas de sus seguidores.

Humor: Este formato incluirá sketches, parodias, challenges…

Actualidad: En este formato, Tigrillo, Koala Rabioso y Naty Penadas repasan noticias, eventos y acontecimientos importantes sobre temática LGTB. Para que estés siempre bien informado desde un punto de vista experto.

Reflexiones: Hacen públicas todas sis reflexiones para darle al coco entre todos y tratar de ver las cosas desde otra perspectiva.

Los creadores:

Koala Rabioso

Es una realizadora audiovisual e ingeniera multimedia que además ha fundado KoalaK Studios, una productora audiovisual creadora de contenidos. Le encanta viajar, físicamente cuando puede y con su imaginación, también. Te invita a viajar con ella por este camino que es la vida.

Naty Penadas

Cofundadora de KoalaK Studios junto a Koala Rabioso. Naty es también compositora, técnica de sonido y guitarrista. Desde pequeña se hace muchas preguntas. Su etapa del ¿por qué? ha evolucionado en ¿por qué no? ¿Por qué no puedes amar a alguien del mismo sexo? ¿Por qué no dejamos los prejuicios a un lado?

Tigrillo

Lucha contra el desconocimiento sobre la orientación sexual y los estereotipos. Es muy rebelde, sin pelos en la lengua. Le gusta romper con todo tipo de tópicos como el de la promiscuidad de los gays.

Qué es Flooxer:

Flooxer es la nueva plataforma web de vídeo digital de alta calidad de Atresmedia que busca potenciar la calidad y dar una mayor visibilidad a la producción de los creadores del mundo digital nativo. Un nuevo escaparate para promover el talento de los creadores audiovisuales con más éxito de Internet explorando nuevas formas de llegar al público más joven.

Desde su creación en noviembre de 2015 hasta la actualidad, la plataforma ha superado el millón de usuarios únicos al mes, según ComeScore.