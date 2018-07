Ni siquiera 'Los ojos de Belén' hacen brillar a Belén Esteban

Telecinco estrenó el pasado 11 de mayo 'Los ojos de Belén', un formato protagonizado exclusivamente por la polémica colaboradora de 'Sálvame'. El programa, producido por La Fábrica de la Tele, pretende en cada entrega recoger "el modo de vida de personas vinculadas a diferentes sectores y situaciones sociales" a través de la mirada de la propia Esteban. Su estreno ni siquiera alcanzó la media de la cadena.



La productora presentó diversas propuestas a Mediaset España, sin embargo, el proyecto no terminaba de convencer en Fuencarral. Tras varios retoques, la productora logró el visto bueno de Telecinco, aunque no consiguió una franja para su emisión. Por ello 'Los ojos de Belén' se ha emitido dentro del programa 'Sálvame deluxe'.



Productora y cadena han intentado con esta maniobra reforzar el contenido del programa de Jorge Javier Vázquez, sin embargo, los resultados no han cubierto las expectativas.



'Sálvame Deluxe' registró en su última entrega, con el estreno de 'Los ojos de Belén', un 14,2% de cuota de pantalla con menos de 1,7 millones de seguidores. Ese día Telecinco promedió un 14,4%, de modo que el programa de La Fábrica no pudo siquiera alcanzar la media de la cadena.



'Sálvame Deluxe' logró subir ligeramente (+1,4%) su media con respecto a la semana anterior, pero no pudo imponerse al programa 'Avanti' (Antena 3) en su franja de emisión. El nuevo programa de Carlos Sobera reunió a casi 2,3 millones de espectadores.



MAYOR PROTAGONISMO Y MENOR INTERÉS

En los últimos dos años y medio (ver listado), las apariciones destacadas o el protagonismo que Telecinco y La Fábrica han dado a Belén Esteban ha ido en aumento, sin embargo, los datos de audiencia registrados en sus últimas intervenciones evidencian un claro desgaste. A pesar de ello, la productora continúa exprimiendo al máximo a una de sus colaboradores más rentables (y mejor pagada).



En el último año, se ha hablado especialmente de dos programas. Telecinco, de manera directa e indirecta, ha promocionado la intervención de Belén Esteban en 'La caja deluxe' y su debut como presentadora. A pesar de toda la promoción, 'Sálvame deluxe' no ha logrado pasar del 14,2% en ambos casos.



En lo que va de año, ninguna de las "polémicas" de Belén Esteban ha logrado superar la barrera del 20% ni en 'Sálvame: diario' ni en 'Sálvame deluxe'. Para ello, debemos remontarnos a septiembre o a julio de 2011. Una bronca telefónica mantenida con su marido Fran o los problemas con Hacienda en los que se vio envuelta la colaboradora lograron despertar, entonces sí, el interés de la audiencia.



En febrero de 2011, Belén Esteban protagonizó otro de sus grandes momentos en 'Sálvame deluxe'. La tertuliana decidió someterse al polígrafo para intentar callar y aclarar, de una vez por todas, muchas de las dudas y rumores que circulaban sobre todo por los pasillos de su propia cadena.



El llamado "polígrafo deluxe" convenció a 3,4 millones de espectadores con un 25,2% de media. La cadena contraatacó de este modo al exitoso estreno de 'Atrapa un millón' que había tenido lugar tan sólo una semana antes.



El último contraataque de Telecinco a un estreno de Antena 3 tuvo lugar el pasado 27 de abril. Cadena y productora rescataron unas viejas declaraciones de los padres de Mª José Campanario contra Belén Esteban para contrarrestar el estreno de 'Avanti'. Belén Esteban tomó el protagonismo absoluto en 'Sálvame deluxe', sin embargo, en esta ocasión el programa no pasó del 14,7% (1.870.000). Si comparamos este contraataque con el anterior, la cadena pierde más de 10 puntos.



INTERVENCIONES MÁS SONADAS DE BELÉN ESTEBAN

Belén Esteban se ha convertido en una pieza fundamental para La Fábrica de la Tele y para Telecinco, sólo de esa manera se entiende el desmesurado protagonismo que la tertuliana tiene en los programas de Mediaset España.



- 'Los ojos de Belén' (11/05/2012): en 'Sálvame deluxe': 1.698.000 y 14,2%

- 'Sálvame deluxe' (27/04/2012): Respuesta a padres Campanario (Estreno 'Avanti'): 1.870.000 y 14,7%

- 'Salvame' (27/03/2012): Llorera de Belén tras fichaje de Aída Nizar: 1.685.000 y 16,2%

- 'Sálvame' (27/02/2012): Tras parada cardiorespiratoria: 1.915.000 y 17,4%

- 'Sálvame deluxe' (10/02/2012): Entrevista Patiño-Esteban: 2.110.000 y 15,5%

- 'Especial callejeros' "Famosa Nochevieja": Participación de Belén: 610.000 y 5,2%

- 'Sálvame deluxe' (23/09/2011): Entrevista divorcio: 1.932.000 y 16,4%

- 'Sálvame deluxe' (01/09/2011): Bronca telefónica con Fran: 2.244.000 y 20,8%

- 'Sálvame' (13/07/2011): Problemas con Hacienda: 2.142.000 y 20,4%

- 'Conexión Samanta' (08/07/2011): "Fenómeno fan" con Belén: 580.000 y 6,6%

- 'La caja deluxe' (29/04/2011): Con Belén en 'Sálvame deluxe': 1.788.000 y 14,2%

- 'Sálvame deluxe' (22/04/2011): Contra Carmen Lomana: 1.370.000 y 12,5%

- 'Sálvame deluxe' (01/04/2011): Portada Hola de Jesulín y Campanario: 2.109.000 y 17,3%

- 'Aída': (26/02/2011): Aparición Belén Esteban: 3.709.000 y 22,4%

- 'Polígrafo deluxe' (11/02/2011: Con Belén en 'Sálvame deluxe': 3.386.000 y 25,2%

- 'Sálvame' (10/02/2011): Polémica con Jesulín: 2.266.000 y 20,9%

- 'Sálvame deluxe' (19/11/2010): Contra 'Enemigos íntimos': 2.097.000 y 17,5%

- 'España pregunta, Belén responde' (03/11/2010): 2.959.000 y 15,2%

- 'Especial La princesa del pueblo' (07/10/2010)': Capítulo 2: 2.065.000 y 17,1%

- 'Especial la princesa del pueblo' (23/09/2010): Capítulo 1: 2.423.000 y 20,8%

- 'La princesa del pueblo' (21/09/2010): Première La Siete: 468.000 y 3,1%

- 'Sálvame deluxe' (15/10/2010): Entrevista tras los cuernos de Fran Álvarez: 2.863.000 y 23,3%

- 'Sálvame deluxe' (30/07/2010): Debut de Belén como entrevistadora: 1.266.000 y 14,7%

- 'Sálvame deluxe' (18/06/2010): Entrevista anuncio de demandas: 1.779.000 y 16,1%

- '¡Más que baile!' (18/05/2010): Victoria de Belén: 2.933.000 y 17,7%

- 'Mira quién mira' (18/05/2010): Celebración con Belén: 1.155.000 y 24,7%

- 'Sálvame' (08/03/2010): Anuncio de divorcio / Estreno 'La jaula': 2.147.000 y 17,7%

- 'Belen Esteban da la campanada' (02/01/2010): Especial Mª Teresa Campos: 1.602.000 y 13,6%

- 'Campanadas de Fin de Año' (31/12/2009): 2.836.000 y 20,4%

- 'Minuto Campanadas' (31/12/2009): 3.025.000 y 21,2%

- 'Sálvame deluxe' (18/12/2009): Presentación nueva nariz: 3.147.000 y 26%

- 'Sálvame deluxe' (11/12/2009): Retrato robot de Belén: 2.020.000 y 16,9%

- 'G-20' (02/11/2009): Visita de Belén a Risto: 2.638.000 y 13%

- 'Sálvame deluxe' (11/11/2009): Polémica Defensor del Menor: 2.685.000 y 23,3%