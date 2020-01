Se denomina Segundo dividendo digital a la liberación de las frecuencias utilizadas por las emisiones de televisión digital terrestre en la banda de 700 MHz (694 a 790 MHz). Es un mandato europeo obligado para la introducción del 5G.

El proceso de liberación de la banda es complejo y por ello se ha planificado en dos fases, debiendo haber finalizado de forma completa antes del 30 de junio del 2020.

Esta adaptación no afecta de igual manera a todos los ciudadanos por lo que, en función de la zona en la que viva, las fechas para realizar las actuaciones pueden variar.

El proceso requiere de dos actuaciones principales obligatorias (y deben realizarse por ese orden). En primer lugar, se debe proceder a la "adaptación de las antenas colectivas" (las viviendas unifamiliares no necesitan de esta adaptación). Y, en segundo lugar, a la "resintonización de canales" (no se debe resintonizar si antes no se ha realizado el proceso de adaptación).

Para el proceso de "adaptación de las antenas colectivas" es necesario contactar con el presidente de la comunidad o el administrador de la finca, quienes deben contactar con un instalador registrado.

Hay diferentes fechas para realizar estas adaptaciones, ya que el proceso no es uniforme en todo el territorio y se hace en, al menos, dos fases. Los primeros apagados de la primera fase se efectuarán en el mes de febrero: 10-11 de febrero, 12-13 y 2-3 de marzo.

Para no perder ningún canal de televisión, es importante que las adaptaciones se realicen antes de que finalice el periodo de emisión simultánea.

El siguiente paso es resintonizar cuando se haya dejado de ver alguno de los canales de televisión (es importante confirmar que previamente se han hecho los trabajos de adaptación de la instalación colectiva en el edificio).