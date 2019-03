La Sexta cerrará el año con saldo negativo y confía en que 2011 sea con beneficio

El consejero delegado de La Sexta, José Miguel Contreras, ha asegurado que "casi con toda seguridad" La Sexta cerrará el cuarto trimestre con beneficios, como ya ocurrió en el segundo trimestre, aunque ha señalado que en el conjunto del año la cadena tendrá un saldo negativo y ha confiado en que 2011 será el primer año en que se conseguirá cerrar el ejercicio con beneficios. Así, durante el balance del año realizado en la sede de Madrid, ha recordado que en el plan de negocio cuando se lanzó el canal hace cinco años no se esperaba conseguir un año entero con beneficios hasta 2011. Además, ha insistido que desde entonces ha ocurrido un "tsunami" en el sector que no se podía prever.



Por ello, ha realizado un "balance extraordinariamente positivo" del último año. Por su parte, el director general de La Sexta, Juan Ruiz de Gauda, ha añadido que la empresa tendrá unos ingresos de cerca de 280 millones de euros en 2010, lo que implica un crecimiento comercial del grupo del 40%, mientras que el mercado de la publicidad en televisión se ha incrementado un 3%. Sobre el momento que atraviesa el sector, ha señalado que "a diferencia de otros accidentes naturales", lo que ha ocurrido en el panorama televisivo "estaba previsto y anunciado" debido al apagón analógico y la irrupción de nuevos canales, lo que, a su juicio, ha provocado "el desmorone absoluto de la televisión tradicionalista".



En este sentido, ha subrayado que en "un momento de fragmentación" los únicos canales que no han sufrido son los que han apostado por grandes eventos deportivos. Así, ha incidido en que la audiencia de la Fórmula 1 y la Liga de Fútbol "no sólo no han bajado sino que ha subido", un 32% y un 10%, respectivamente, respecto al año anterior.



PROGRAMACIÓN PROPIA PARA LA SEXTA 2



Por otro lado, ha anunciado que La Sexta 2 lanzará a partir del 10 de enero un debate informativo, que será "el único" en España "que no sea de derechas", aunque ha matizado que eso no significa que vaya a ser de izquierdas. En este sentido, ha indicado que la desaparición de CNN+ ha dejado a La Sexta "más aislados" y considera que forma parte de la "salud democrática" poner en antena un debate distinto de los que se emite actualmente en otras cadenas. Para 2011, el objetivo es alcanzar un audiencia entre todos los canales del grupo del 9%.