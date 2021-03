Series y películas de Meghan Markle que te ayudarán a conocer mejor a la duquesa de Sussex

Este sábado Antena 3 estrena en exclusiva en España la entrevista a Meghan Markle y el príncipe Harry, una de las más mediáticas de los últimos años.

Además, la cadena ha preparado una programación especial en la que emitirá 'Meghan y Harry: un enlace real' y 'Harry y Meghan: un romance real', las dos tv movies que cuentan las distintas etapas de su historia de amor que acabó en boda.

Su papel más recordado, el de Rachel en 'Suits'

Meghan Markle ya era una actriz muy conocida cuando la noticia de su relación con el príncipe Harry sorprendió a medio mundo. La joven californiana, hija de Thomas Wayne Markle,​ director de fotografía, y Doria Loyce Ragland, trabajadora social e instructora de yoga, tiene ahora 39 años.

En 2016 comenzó su relación con el príncipe Harry, después de que una amiga que ambos tienen en común les organizara una cita a ciegas. En ese momento Meghan ya era una intérprete conocida por su trabajo en series como 'Fringe' o, la que quizá sea su papel más conocido, interpretar a Rachel Zane en 'Suits'.

Meghan Markle en 'Fringe' | Fox

Cuando la noticia de su compromiso con Harry se hizo oficial, su compañero en 'Suits' Patrick J. Adams bromeó diciendo "me dijo que solo salía a por un poco de leche...". "Al haber sido el compañero televisivo de Meghan durante gran parte de una década me califica de una manera única para decir esto: Su Alteza Real, es usted un hombre afortunado y sé que vuestra larga vida juntos va a ser alegre, productiva y divertida. Meghan, me alegro mucho por ti, amiga. Mucho amor".

Su debut en la televisión se produjo en 2002, en la histórica serie norteamericana 'General Hospital', donde tuvo un pequeño papel en uno de sus episodios. En la pequeña pantalla, además de protagonizar 'Suits', también participó en serie muy conocidas como 'CSI: Miami' y 'Castle'.

Meghan Markle en 'Cómo acabar con tu jefe' | New Line Cinema

En cuanto al cine, tuvo un aparición en la cinta protagonizada por Robert Pattinson, 'Recuérdame' (2010) y también pudiste verla en 'Cómo acabar con tu jefe'. Además figuran en su filmografía cintas para la televisión como 'En busca del hombre ideal' o 'Antisocial'.