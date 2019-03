Sandra regresa a Valle Perdido acompañada de Ángel, en Los Protegidos

Antena 3 estrena hoy, en prime time, el tercer episodio de la segunda temporada de Los Protegidos, la serie que protagonizan Antonio Garrido, Angie Cepeda, Sandra Fernández y Luis Fernández y que mezcla elementos fantásticos en el marco familiar y combina variados géneros y tonos: el thriller con ciertas dosis de comedia.



Los Protegidos se ha convertido en la serie líder de los domingos. El capítulo de estreno (16 de enero) de la segunda temporada fue la oferta líder del prime time entre las cadenas privadas al registrar 3.142.000 espectadores y un 15,5% de cuota de pantalla. En su franja de emisión, la serie protagonizada por Antonio Garrido y Angie Cepeda batió al estreno de 'Operación Triunfo', que registró 2.989.000 televidentes y un 14,7% de share.



La audiencia acompañó al Culebra, a Ángel y a Sandra en sus aventuras durante el segundo capítulo, mejorando sus datos de estreno. Con más de 3,2 millones de espectadores y el 15,4% de la audiencia, Los Protegidos lideraron el prime time del domingo pasado.



"EL JUEGO DEL ESCONDITE"



Ante la sorpresa y alegría de todos, Sandra ha vuelto a Valle Perdido... Pero no viene sola. En el camino ha conocido a Ángel, el chico que logró escapar de las garras de Padre... Y viene dispuesto a quedarse.



Eso provocará la confrontación en el seno de la familia. ¿Es ese muchacho solo una víctima o esconde algo más?, ¿Deben confiar en un extraño y abrirle las puertas de su hogar?, sobre todo, ahora que tienen... un fugitivo en casa: Andrés.



Mario y Jimena buscan desesperadamente la manera de que el antiguo profesor escape de Valle Perdido. Pero para ello no solo tendrán que sortear la presencia policial... sino también a la siempre activa Rosa Ruano, que después de la aparición del cadáver, no está dispuesta a que la inseguridad y el crimen se apoderen de Valle Perdido.



Y por si eso fuera poco, Lucas anima a Culebra a decirle a Sandra, de una vez por todas, todo lo que siente por ella... ¿Será capaz él de hacerlo?