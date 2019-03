RTVE vuelve a colgar el programa sobre Jerusalén

RTVE ha vuelto a colgar en su página web el capítulo de 'Españoles por el Mundo' sobre Jerusalén después de haberlo retirado hace un par de semanas a petición de la Defensora del Espectador de RTVE, Elena Sánchez, que había recibido 170 comunicaciones denunciando que el reportaje, emitido en diciembre de 2010, ofrecía "una visión incompleta" de la ciudad.



Así, fuentes de RTVE han explicado que tras analizar el reportaje emitido sobre Jerusalén, el presidente de la Corporación, Alberto Oliart, ha decidido volver a colgarlo en la página web, al entender que se trata de un programa de entretenimiento que cumplía los requisitos para su emisión en pantalla y, por tanto, su mantenimiento en la web.



Asimismo, desde la cadena pública han señalado que la figura de la Defensora del Espectador, conforme a su normativa y, al igual que ocurre en otros medios que cuentan con una institución similar, "puede hacer las consideraciones que considere oportunas, pero no tiene ninguna función ejecutiva".



En este sentido, TVE ha afirmado que atendió la petición de la Defensora del Espectador y admitió la retirada del programa, como medida cautelar, en tanto se analizaba en profundidad el contenido y, tras hacerlo, se ha tomado la decisión de reponerlo.



LA DEFENSORA DEL ESPECTADOR ABORDARÁ EL TEMA EN SU PROGRAMA

En su momento, la Defensora del Espectador explicó que "la mayoría" de las críticas que había recibido "contenían consideraciones políticas sobre el conflicto palestino-israelí" que las personas que se habían puesto en contacto con ella "estimaban que no se había reflejado en el programa".



Para la Defensora del Espectador, este tipo de críticas no eran motivo como para retirar el capítulo de la web, ya que el análisis político "no es el objeto de 'Españoles en el Mundo' que es un programa del Area de Entretenimiento".



Sin embargo, Sánchez explicó que también había recibido otro tipo de quejas señalando que en el capítulo de 'Españoles en el Mundo' "no habían aparecido españoles afincados en Jerusalén Este, cuando son muchos los que viven en esa zona de la ciudad", lo que finalmente había motivado que pidiera la retirada del capítulo de la web, "por ofrecer una visión incompleta de Jerusalén, no sesgada".