RTVE baja un 25% el sueldo de sus 'presentadores estrella'

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado en una reunión esta semana un paquete de medidas de ahorro que incluye la reducción del 10% del número de directivos de la corporación y un plan de bajadas de sueldos proporcional a los salarios, que afectaría tanto a la cúpula directiva como a los presentadores más famosos de la pública. En total, con todas estas medidas, entre las que se contempla también la supresión de los coches oficiales, se pretende ahorrar como mínimo 3,15 millones de euros.



En una reunión larga, los consejeros han acordado por unanimidad de momento no recortar en temas de contenidos, por lo menos hasta marzo, ya que todavía confían en poder suavizar el recorte de 204,8 millones dictado por el Gobierno a lo que el Estado aporta a RTVE vía presupuestos, y comenzar a aplicar recortes en el capítulo de gastos generales.



Concretamente se ha acordado una reducción del 10% de la estructura directiva de la corporación RTVE. En cuanto a las caras más conocidas de la públicas, se aplicará una reducción del 25% de la cuantía de los contratos con los principales presentadores de programas de televisión, con un ahorro estimado de 700.000 euros.



Asimismo, se ha propuesto una reducción en la misma proporción de las retribuciones de los principales presentadores de los espacios informativos de televisión y una reducción de las retribuciones a colaboradores y tertulianos de televisión, de entre un 14 y un 50%, con un ahorro estimado de 200.000 euros.



También se ha planteado una reducción del importe de los contratos con los principales presentadores de programas de radio, así como del número de colaboradores y tertulianos y de la retribución que éstos perciben, con un ahorro estimado de 500.000 euros, así como la optimización de recursos técnicos en la red de RNE, con un ahorro estimado de 250.000 euros.



En el capítulo de transportes, el Consejo de Administración de RTVE ha decidido la supresión de todos los coches asignados a consejeros y directivos en el plazo de dos meses, y supresión de los gastos de desplazamiento de tertulianos, colaboradores y presentadores que reciban remuneración por su participación en programas. Estas partidas suponen un ahorro estimado de 1,5 millones de euros.



Asimismo, se restringen el número de viajes y dietas no relacionadas con produccción, priorizando vías alternativas, como un mayor uso de la videoconferencia y se abre la puerta a la renegociación con los proveedores de servicios generales (telefonía, transportes, limpieza, comunicaciones, etc) con el objetivo de conseguir reducir el importe de los contratos.



El recorte no se queda ahí y llega también a la utilización preferente de comedores de la empresa para comidas de trabajo, la limitación de la cuantía de las comidas de trabajo fuera de las instalaciones de RTVE y la reducción de viajes de representación institucional internacional. En total, con todos estos recortes el consejo pretende conseguir un ahorro mínimo estimado de 3,15 millones de euros.



A esto habría que sumar los 2 millones de euros que el Consejo de Administración pretende conseguir como ingresos extra a través de la búsqueda de nuevos recursos en programación, mediante la optimización de derechos musicales.



En la misma sesión, el Consejo ha acordado por unanimidad que se constituya la Comisión de Producción Interna en el plazo de una semana. El Consejo se reunirá de nuevo la próxima semana para seguir estudiando nuevas medidas de ahorro.



En las últimas semanas, el Consejo de Administración ha denunciado la "situación compleja" en la que se encuentra RTVE debido al recorte en el presupuesto que el Estado da cada año para financiar a TVE, que este año se reducirá de los alrededor de 550 millones de euros de 2011 a entorno a 345 millones de euros, con lo que el presupuesto de la pública quedará en los 1.000 millones de euros, en lugar de los 1.200 millones de euros del año pasado.



En este sentido, algunos consejeros temen que "tendrá consecuencias graves para la corporación" e incluso para la plantilla "a medio plazo", ya que el principal gasto de la corporación es en la programación y en personal.