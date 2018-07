RTVE aclara la situación de sus series estrella

RTVE ha enviado un comunicado aclarando las informaciones publicadas sobre el futuro de dos de sus series estrella: 'Águila Roja' y 'Cuéntame cómo pasó'. El Consejo de Administración de RTVE envió el pasado viernes un comunicado para "aclarar algunas informaciones que no se ajustan a la realidad".



En un escueto escrito, el Consejo incide en que no se ha "tomado la decisión de prescindir de dichas series. El momento para la emisión de los nuevos capítulos de la próxima temporada se determinará cuando se estime oportuno".



RTVE aclara que ambas ficciones de La 1 "acaban de terminar la temporada 2011-2012, tal cual estaba previsto y tienen contrato en vigor".



Con este comunicado, el Consejo de Administración de RTVE mantiene la decisión de tomada por unanimidad de esperar a marzo para suspender o no la emisión de series hasta 2013. De momento, RTVE mantiene la programación que prevista, ya que el consejo pretende continuar negociando con el Gobierno durante este mes para conseguir que el recorte en el presupuesto de este año sea menor.