'Sé lo que hicisteis...' se queda sin su alma máter: Ángel Martín

Hacía días que el rumor corría por los 'mentideros' de Internet: ¿Ángel Martín deja 'Sé lo que hicisteis...'? ¡Imposible! Nadie se lo podía creer, pero así ha sido. El popular cómico termina de confirmar que el próximo jueves será su último programa como co-presentador de 'Sé lo que hicisteis...'.



Durante todo el programa, Patricia Conde y los colaboradores del programa (Miki Nadal, Berta Collado, Dani Mateo y Paula Prendes) han estado bromeando sobre un asunto que Ángel Martín tenía que contar. Finalmente, ha confirmado que deja el programa y, sin perder su habitual sentido del humor, ha aclarado que se va a cuidar de su huerto.



Al parecer, el actor y cómico ya se lo ha comunicado a Globomedia (productora de 'SLQH') y no hay vuelta atrás: necesita un respiro después de cinco intensos años al frente del programa. Martín dice sentirse "agotado", una de las razones para que se permitiera a Martín tener los viernes libres, además del fin de semana.



Desde Globomedia ya habían dado a entender que cabía esa posibilidad. "No todo el mundo escribe sus propios textos, aunque él lo hace encantado", sostienen desde la productora.



De momento no se sabe quién sustituirá a Ángel Martín al frente del programa, aunque Alberto Casado ya lo ha hecho en las vacaciones de verano y Miki Nadal ha bromeado sobre si iba a quedarse hasta el jueves o si a partir de mañana ya se quedaba él con su silla.