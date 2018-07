Mamen y Julián, dos emprendedores toledanos, tuvieron hace un par de años la gran idea de abrir una cafetería en claro homenaje a la serie y cómo no, tuvieron a bien llamarla Central Perks.



Los adictos a 'Friends' y al café no tendrán que viajar hasta Nueva York para disfrutar de este emblemático establecimiento. "Somos grandes fans de 'Friends' y pensamos que no había ningún negocio similar, así que nos animamos a montar un Central Perks", confiesa uno de los dueños al diario 'Cinco Días'.



Esta cafetería no solo ha tenido un gran éxito entre sus clientes, sino que también ha despertado el interés de muchos emprendedores interesados en abrir su propio Central Perks en su ciudad, lo que les convertiría en franquiciados. Por lo que puede que dentro de poco no tengas que moverte de tu ciudad.