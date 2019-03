Prisa prepara un ajuste de personal al transformar el grupo

El grupo de medios Prisa ha comunicado que prepara un ajuste de personal en el marco de su proceso de transformación hacia un grupo de tecnología avanzada, aunque no quiso confirmar informaciones de un medio sobre un recorte el 20% de la plantilla, equivalente a unos 3.000 empleados.



"Prisa está en proceso de una transformación de muchos procesos y áreas que conllevará un ajuste de personal", dijo una portavoz.



Ese mismo portavos rechazó comentar informaciones a este respecto en Elconfidencial.com. "No comentamos especulaciones. Aún no hay estimaciones sobre la magnitud del ajuste, no serán únicamente despidos, también buscaremos otras formulas como prejubilaciones", dijo. Prisa contaba a finales de 2009 con casi 15.000 empleados, según el último dato disponible.