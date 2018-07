Perico Delgado sí comentará el Tour de Francia

La carrera, que recorrerá cerca de 3.500 kilómetros a lo largo de 21 etapas, podrá seguirse en directo todos los días por Teledeporte y las etapas más destacadas se verán en directo en La 1, después del Telediario.



Para celebrar los 100 años del Tour que se cumplen en esta edición, La 2 ofrece el 27 junio y 4 julio (a las 22:00 horas) de 'The tour: the legend of the race' ('El tour: la leyenda de la carrera'), un documental que repasará en dos entregas la centenaria historia de la ronda francesa.



La carrera, que recorrerá cerca de 3.500 kilómetros a lo largo de 21 etapas - 6 de montaña, 5 mixtas, 7 llanas y 3 contrarreloj- podrá seguirse en directo, todos los días, por Teledeporte. Además, las etapas más destacadas se verán en directo, en La 1, después del Telediario. Todas ellas podrán seguirse en Alta Definición a través de TVE-HD.



Un año más le pondrán la voz y la emoción a la ronda francesa el periodista de TVE Carlos de Andrés y el ex ciclista Pedro Delgado, ganador, además, de la prueba en 1988. No faltará la información detallada en todas las ediciones del Telediario y en el Canal 24 Horas de la mano del enviado especial al Tour, Josué Elena.