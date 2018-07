Paco Roncero será jurado en la próxima edición de 'Top Chef'

Antena 3 ultima la nueva edición de 'Top Chef'. Con el casting de participantes abierto, la tercera temporada del reality culinario contará con una nueva cara en el jurado: Paco Roncero.



El chef sustituirá a Yayo Daporta, que por motivos laborales no puede participar como jurado en esta nueva temporada de 'Top Chef'. Junto a Alberto Chicote y Susi Díaz, Roncero formará parte del jurado de la próxima edición del programa de Boomerang para Antena 3, según informa el portal Formula TV.



Paco Roncero es actualmente chef ejecutivo y director del Casino de Madrid y su restaurante La Terraza del Casino; de los gastrobares Estado Puro en Madrid, Ibiza y en Shanghái; del restaurante Barbarossa by Paco Roncero, también en Shanghái; de Versión Original by Paco Roncero en Bogotá; del multiespacio gastronómico Sinergias en Platea Madrid y de Sublimotion, el restaurante más avanzado e innovador jamás imaginado que se ubica en el Hotel Hard Rock de Ibiza, el primer hotel de la famosa cadena en Europa.