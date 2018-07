El nuevo presidente de RTVE nombra a Julio Somoano director de informativos

El nombramiento de Somoano ha sido propuesto por González-Echenique y aprobado con los votos de siete consejeros (seis propuestos por el PP y uno de CiU) y con la abstención de los consejeros propuestos por IU y PSOE, que no han querido respaldar su nombramiento "no por las personas, sino por el modelo", según han relatado fuentes presentes en la reunión.



Junto al relevo de Fran Llorente, el Consejo de Administración ha aprobado también el nombramiento de Teofilo García, como director general corporativo de RTVE, en sustitución de Jaime Gaiteiro; y el de Manuel Ventero, como director RNE, en sustitución de Benigno Moreno. Mientras, Santiago González, director de TVE, no ha sido relevado en el consejo de este viernes.



Durante la reunión del Consejo de Administración, el nuevo presidente ha abogado por aplicar uno modelo de televisión "independiente y neutral".



Somoano, hasta ahora director y presentador del Telenoticias 1 de Telemadrid, empezó su carrera en RNE, para dirigir y presentar luego, durante cinco años, el informativo de Telemadrid de las 21.00 horas. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, tiene una Máster en Radio por la Universidad Complutense y en Gestión de la Comunicación Política y Electoral Universidad Autónoma de Barcelona.



Además, ha colaborado con 'El Mundo', 'Tiempo', 'La Gaceta de los Negocios', 'Metro' y 'Diario de Navarra', y ha publicado cuatro libros, entre ellos una biografía de Alfredo Pérez Rubalcaba, 'El monje del poder'.