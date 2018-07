Muere Pedro Peña a los 88 años

El actor vallisoletano Pedro Peña ha fallecido este jueves a las 12:30 de la mañana a los 88 años, como ha confirmado su hija Maribel, quien ha reconocido que su padre ha tenido un "final relativamente dulce", después de varios años luchando contra el Alzhéimer.

Pedro Peña (Tordehumos, Valladolid, 1925), especializado en el género de la comedia y conocido en sus últimos años de trayectoria profesional por su papel del abuelo en la serie 'Médico de familia' (1995-1999) y 'Un paso adelante', ha fallecido, como ha puntualizado su hija, tras llevar unos días sedado debido a un fallo en los riñones por su "avanzado Alzhéimer".



"El año pasado se cayó, se rompió la cadera y le tuvieron que hacer dos operaciones seguidas, y ahí ya esa enfermedad le dio fuerte. El mes pasado dejó de comer y se le olvidó tragar y empezó a debilitarse. Este mes ha estado en su habitación tranquilito, hasta que hace un par de días hubo que sedarlo, porque los riñones le funcionaban mal. Ha sido un final relativamente dulce", ha dicho.

Peña, al que "no le ha dado tiempo a cumplir 89 años", como ha lamentado su hija, ha muerto rodeado de sus hijos, sus nietos y "algún amigo": "Cuando ya no estás en el candelero, ya no tienes a ningún amigo de los que has tenido, y es cierto que en los últimos años sí que se había quejado y había echado de menos a mucha gente".

La capilla ardiente del vallisoletano ha quedado instalada desde las 17:00 horas en el tanatorio de San Isidro, en Madrid, y este viernes, a las 14:00 horas, se celebrará una misa. Peña será incinerado, y sus cenizas serán llevadas a su localidad natal por expreso deseo del fallecido. "Las cenizas irán a su pueblo, porque allí tiene una plaza y es donde le han dado todos los premios del mundo. Era lo que él quería", ha concluido su hija.