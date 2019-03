Miguel Ángel Silvestre, lleno de tristeza, abre su corazón para confesarse

Desde hace un tiempo Miguel Ángel Silvestre está viviendo una época maravillosa en Estados Unidos donde su carrera está despuntando. Fue a través de la serie de Netflix 'Sense 8' con la que el actor español empezó a ser conocido a nivel internacional abriéndole muchas puertas laborales.

Ahora, el intérprete ha querido sincerarse a través de su cuenta de Instagram donde comenta lo triste que está después de cancelar de la ficción tras su segunda temporada. Peor, a pesar de ello, Silvestre hace un balance positivo de todo esto y siempre estará agradecido a 'Sense 8' por lo que le ha dado y por la gran apuesta que era.

"¡Este Show me ha hecho feliz! Me siento muy agradecido de haber formado parte de un show que ha hablado de una manera positiva de la unidad, aceptación, diversidad. Hoy tengo muchos sentimientos encontrados, estoy un poco triste no lo voy a negar pero prefiero quedarme con lo positivo", empieza diciendo.

Y continúa agradeciendo a todos los fans de la serie su apoyo incondicional: "Me siento muy agradecido por todo el cariño que Sense8 está recibiendo de todos los fans haciendo fuerza para que tuviéramos un tercera temporada. Ha sido una grata sorpresa ver el compromiso y cariño de todos los fans".

"Creo firmemente en los valores de los que las hermanas Wachowski hablan en Sense8. Ellas estaban dando voz a muchas personas, y algunas de ellas estaban encontrando coraje para vivir su naturaleza y defender sus derechos. Me siento agradecido con Netflix por habernos dado la posibilidad de grabar 2 temporadas de uno de los shows más ambiciosos que existen, porque creían y defienden los valores de los que Sense8 hablaba: Empatía, diversidad, amor, aceptación", concluye.