"El ritmo de 'Refugiados' es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. No es trepidante, sino que va dejando que las cosas vayan un poco a su ritmo".



Marina Such, de Vaya Tele, acudió al pase de los dos primeros capítulos de 'Refugiados', que pudieron verse en BirraSeries. "El ambiente que consigue de misterio y desconfianza es lo que me más me ha gustado y más me motiva para seguir viéndola".